Pete Rose demande sa réintégration, citant le scandale des Astros de Houston

Pete Rose demande au commissaire de la MLB Rob Manfred une autre chance.

USA Today Sports rapporte que Rose et sa représentation ont envoyé mercredi une lettre de 19 pages à Manfred, demandant que son nom soit retiré de la liste non éligible de la MLB. Il a été banni à vie du baseball en 1989 pour avoir parié sur des matchs alors qu’il dirigeait les Reds de Cincinnati.

L’argument de Rose indique le scandale du vol des signes des Astros de Houston et l’hésitation de Manfred à punir les joueurs actifs pour leur participation à un stratagème qui a presque certainement changé l’issue des matchs.

Voici un extrait de la lettre envoyée à Manfred par la représentation de Rose:

«Cependant, au cours des dernières années, les actes intentionnels et secrets des propriétaires, gérants, entraîneurs et joueurs actuels et passés ont modifié les résultats de nombreux jeux, y compris les World Series, et amélioré illégalement les performances des équipes et des joueurs. Il n’a jamais été suggéré, et encore moins établi, que l’une quelconque des actions de M. Rose a influencé le résultat d’un jeu ou la performance d’un joueur. Pourtant, pour la trente et unième année et plus encore, il continue de subir une punition largement disproportionnée par rapport à ceux qui l’ont fait. »

Rose a demandé à Manfred d’être réintégré en 2015 mais a été refusée. Si Rose devait être réintégré, il serait admissible à une considération pour le Temple de la renommée du baseball national.

.