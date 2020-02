Pete Weber raconte l’origine de «Qui pensez-vous que vous êtes? Je suis! »

C’est un anniversaire très important le 26 février 2020.

Il y a huit ans, le joueur de quilles vedette Pete Weber a remporté son cinquième Open des États-Unis avec une frappe de championnat et a célébré avec l’un des slogans les plus fous jamais prononcés: «QUI PENSEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES? JE SUIS!”

Cela avait-il du sens? Non! Est-ce que ça importe? Un NON catégorique! C’est une déclaration trash pour les âges, un koan zen sinueux que vous n’avez pas besoin de déballer pour savoir ce qu’il dit.

Mais quelle est l’histoire derrière ce moment qui s’est produit il y a huit ans un mercredi? Voici Weber lui-même expliquant ce qui s’est passé (et d’abord, bien sûr, voici le tristement célèbre clip):

«Étant rattrapé au moment de lancer la grève et étant aussi excité que moi, j’avais un enfant qui s’enracinait contre moi pendant le match, et il le faisait assez fort pour que j’entende. Et ça m’a rendu fou, et les gens savent, ne me rend pas fou à la télé, parce que je vais simplement aller mieux. Mais ce que je voulais vraiment dire, c’était: «Qui pensez-vous que vous soutenez contre moi? Je suis l’homme de ce tournoi! “C’est ce que je voulais vraiment dire.”

C’était donc destiné à un fan! Je ne le savais pas jusqu’à cet anniversaire.

.