Peter est un mauvais célibataire, mais ça a été une excellente saison de «The Bachelor»

Nous sommes au milieu d’une autre saison frustrante de The Bachelor que personne ne peut arrêter de regarder. Le Bachelor, au cas où vous ne le savez pas, est un spectacle dans lequel un homme sort avec 30 femmes et en choisit une pour être sa femme. Si les hommes étaient bons dans ce processus, le spectacle serait inaccessible: personne ne veut voir une personne rationnelle prendre des décisions adultes. Heureusement, la plupart des célibataires sont horribles: il s’agit de la 24e saison, et un seul des 23 célibataires précédents est marié à la personne qu’ils ont choisie comme vainqueur de leur saison. (D’une manière ou d’une autre, il y a plus de célibataires mariés à des femmes qu’ils ont éliminés au cours de la saison que de célibataires mariés à des lauréates.)

Cette saison, cependant, peut être une performance de baccalauréat historiquement horrible. Peter Weber, un pilote de 28 ans, semble n’avoir aucune idée du type de relation qu’il recherche; il fait régulièrement volte-face sur les décisions et peut parler de tout ou de rien; il est connu pour préférer les relations difficiles (!!!) et il a éliminé une femme parce que leur relation était «tout amusante»; il semble ne pas se soucier de l’impact de ses choix sur les femmes avec qui il sort; et il choisit régulièrement de passer son temps à délibérer en privé ses (mauvaises) décisions plutôt que de passer du temps avec les femmes entre lesquelles il décide. Pour être juste, Peter n’a pas vraiment eu un grand groupe avec lequel travailler – la pénurie de femmes charismatiques pendant la saison de Peter est si grave qu’ABC se tourne vers le finaliste de 2014 pour être le prochain leader – mais Peter est partiellement responsable pour ce mauvais comportement et dans l’ensemble, il a le don de choisir les femmes les plus détestables de sa saison. Ses relations avec les femmes restantes – Madison, Hannah Ann et Victoria F. – semblent si faibles et superficielles qu’une théorie du complot populaire dit que la saison se termine avec Peter jetant toutes les femmes restantes et s’enfuyant avec l’un des producteurs de la série. Peut-être que cela serait pardonné si Peter apparaissait comme particulièrement charismatique, mais son non. Un trait de personnalité est apparemment «être pilote».

Et pourtant, cette saison est captivante comme l’enfer. Regarder Peter se tortiller, bousiller et inciter des mutineries parmi les femmes en colère face à ses faiblesses est facilement plus agréable que si Peter prenait des décisions sages et choisissait efficacement un partenaire approprié. Par exemple: si Peter devait réellement choisir un producteur comme gagnant de The Bachelor, ce serait le plus grand échec de l’histoire du spectacle – il a traîné 30 femmes à travers le monde, les a forcées à subir des tâches humiliantes, puis a choisi une personne qui n’était même pas un concurrent?!?!? – et probablement la chose la plus mémorable qui se soit produite dans l’histoire de la série. Les gens me demandent souvent si je pense que le Bachelor est scénarisé, et honnêtement, je ne le crois pas. Je crois cependant que si le baccalauréat veut se débarrasser de quelqu’un que les producteurs veulent garder à des fins dramatiques, les producteurs peuvent dire: “Hé, pouvez-vous garder le terrible?” Dans ces quêtes annuelles d’amour, le drame remplace toujours l’intrigue réelle de la série – et c’est exactement ce que nous voulons.

Malgré son taux de réussite de 1 sur 23, l’émission qui se présente comme un «voyage d’amour» est devenue un monstre, dominant les audiences télévisées du lundi soir et inspirant une multitude de retombées. (Bien sûr, il y a The Bachelorette et le hit d’été annuel Bachelor in Paradise, mais cette année apportera également un spectacle de nouveautés sur le thème olympique Bachelor Summer Games et un spectacle de rencontres pour les musiciens appelé The Bachelor Presents: Listen To Your Heart, alors que les plans sont en cours. pour filmer une version de The Bachelor pour les seniors provisoirement appelée Golden Years.) Et malgré le manque total de compétences de Peter, cette saison de The Bachelor gagne des téléspectateurs plutôt que de les perdre, atteignant un sommet de la saison il y a deux semaines et le cassant en dernier la semaine. Cette saison, The Bachelor a été l’émission la mieux notée à la télévision chaque soir où elle a été diffusée, sauf lorsqu’elle a été diffusée contre le match de championnat national de football universitaire.

Alors, qu’est-ce que cela signifie exactement d’être «bon» en tant que bachelier – et à quelle fréquence cela correspond-il à ce que nous, le public, voulons réellement voir? Voici une analyse de quatre traits que les bons bacheliers auraient – ainsi que la façon dont Peter se place.

1. Choisir un partenaire de vie approprié

Que serait un «bon» Bachelier faire? Le but du spectacle est (hypothétiquement) d’aider un gars à trouver l’amour. Ainsi, un «bon» baccalauréat réussirait dans cette tâche. Qu’il s’agisse de perfectionner une femme dès le premier jour ou d’explorer efficacement une variété de relations différentes pour trouver ce qui lui convient, le résultat final pour un «bon» baccalauréat serait qu’il trouve sa femme. (Exemple: Colton a excellé dans ce domaine, dans la mesure où il était disposé à sauter par-dessus une clôture pour être avec la personne qu’il jugeait appropriée pour lui; lui et Cassie Randolph sont toujours ensemble.)

Que ferait un célibataire agréable? Nous ne nous soucions pas vraiment si le mariage fonctionne ou non, ou même s’il se produit en premier lieu. Ce qui compte vraiment, c’est le drame, le comportement déconcertant et la quantité d’occasions qui nous sont offertes, à nous, spectateurs, de crier à la télévision. Fondamentalement, tout le monde reconnaît que la pire personne à avoir jamais été le baccalauréat était Juan Pablo Galavis, un abruti peu profond et grossier qui a refusé de proposer à toutes les femmes de sa saison, et qui est le seul baccalauréat à être largué par un concurrent pendant la semaine Fantasy Suites … Et pourtant, la semaine dernière, lorsque notre file d’attente Netflix était vide, ma petite amie a suggéré que nous trouvions un moyen de revoir sa saison. D’autre part, la seule saison de The Bachelor qui s’est terminée avec un gars qui a réussi à choisir sa femme – la saison 17 avec Sean Lowe – a été classée 27e sur le classement de Juliet Litman des 38 saisons de The Bachelor et The Bachelorette.

Qu’a fait Peter? Évidemment, nous ne savons pas encore si Peter se fiancera, si son engagement se transforme en mariage, ou si ce mariage dure, mais je ne serais pas surpris s’il devienne le 23e sur 24 bacheliers à ne pas trouver l’amour. Sa relation la plus solide est avec Madison, et dans l’épisode de la semaine dernière, il a ignoré sa demande de cesser d’avoir des relations sexuelles avec d’autres femmes. Un autre concurrent de premier plan est Victoria, qui est célèbre dans sa ville natale pour avoir rompu les mariages de ses amis. Même si la saison se termine par un arc romantique, consultez Us Weekly en octobre environ pour une interview exclusive expliquant pourquoi les choses n’ont tout simplement pas fonctionné.

2. Prendre des décisions exécutives nettes

Que ferait un «bon» baccalauréat? Une grande partie du baccalauréat se résume aux capacités de prise de décision d’un baccalauréat: qui élimineront-ils chaque semaine? Qui prendront-ils des dates? À qui proposeront-ils? Un «bon» baccalauréat fait des choix réfléchis et fermes dans ces domaines.

Que ferait un célibataire agréable? Le plus fou que j’aie jamais été chez une personne, c’est quand une fille m’a largué, m’a demandé une deuxième chance quelques mois plus tard, puis m’a largué à nouveau environ deux semaines après. Mais ça aurait été une super télé.

Un Bachelor agréable est complètement brisé par la prémisse de la prise de décision. Ils agonisent leurs choix pendant des heures; ils abandonnent les femmes et crient immédiatement “QUE FAIS-JE JUSTE”; et ils inversent le cours après coup. Dans la finale il y a deux saisons, Arie a proposé à Becca, puis l’a attirée dans une maison remplie de caméras afin qu’il puisse lui dire qu’il avait secrètement commencé à sortir avec le finaliste de la saison, Lauren. Il a ensuite largué Becca, s’est fiancé à Lauren et a rendu tout le monde furieux. Ce fut l’un des meilleurs épisodes de télévision du siècle.

Qu’est-ce que Peter a fait? Le plus gros défaut de Peter est facilement son manque total de confiance dans ses propres choix. Lors d’une catastrophe de début de saison, Peter a éliminé Alayah après des allégations selon lesquelles… je ne me souviens pas exactement, mais je pense que deux personnes ont dit à Peter qu’elles ne l’aimaient pas? La semaine suivante, elle s’est envolée pour Cleveland pour parler à nouveau à Peter, et Peter l’a invitée à revenir dans l’émission. Le lendemain, une poignée de femmes ont confronté Peter à propos de sa décision de reprendre Alayah, et il l’a à nouveau éliminée. Il semble qu’il n’y ait rien dont on ne puisse pas parler à Peter. La confiance est sexy – et c’est amusant de regarder un gars conventionnellement sexy ressembler à un idiot stupide parce qu’il n’en a pas.

3. Traiter les concurrents équitablement

Que ferait un «bon» baccalauréat? Il y a 30 candidats sur le spectacle, et un bon célibataire semble au moins leur donner à tous une chance égale de le gagner. Cela implique de s’assurer qu’il parle à chacun d’eux et distribue uniformément les rendez-vous individuels. Lorsqu’un concurrent est accusé de jouer au système d’une certaine manière (comme en doublant et en triplant les conversations avant que d’autres femmes aient eu une première conversation), un «bon» baccalauréat s’assure que les choses sont rectifiées et justes. Un «bon» baccalauréat ne peut pas être conquis uniquement par l’apparence – c’est pourquoi ils veulent donner à chaque candidat un coup légitime pour susciter une connexion.

Que ferait un célibataire agréable? Vraiment, le contraire de cela – l’incapacité d’un baccalauréat à être un gestionnaire de jeu sème un chaos incroyable entre les concurrents. Dans l’ensemble, la répartition équitable du temps d’un baccalauréat ne fera pas de différence dans la façon dont nous aimons regarder le spectacle. (Après tout, ils éditent les choses afin que seules les personnes intéressantes apparaissent sur nos écrans.) Cependant, les petites querelles déclenchées lorsqu’un baccalauréat traite les gens injustement est une source principale de rivalités internes divertissantes.

Qu’a fait Pierre?: Fondamentalement rien de tout cela? Si le plus gros défaut de Peter est sa prise de décision laborieuse et imprudente, son deuxième plus grand est son désintérêt total pour répondre aux besoins des concurrents dont il ne se soucie pas. Il a régulièrement passé énormément de temps à gérer ses relations tumultueuses avec les candidats qu’il trouve les plus attrayants tout en ignorant généralement le reste du casting. Le soir de l’ouverture de l’émission, Hannah Ann a pris Peter à part pour trois conversations distinctes tandis que d’autres femmes étaient complètement ignorées. Au lieu de l’arrêter, Peter lui a donné la première impression de rose. (L’épisode suivant, il a passé un rendez-vous en groupe avec son ex-petite amie, Hannah Brown.) Ce genre de chose crée un précédent, et l’indifférence de Peter à empêcher les concurrents de “voler” du temps a rendu la compétition cette saison particulièrement féroce.

4. Éliminer les luttes intestines

Que ferait un «bon» baccalauréat? Les petites querelles n’aident pas quelqu’un à trouver l’amour! Un «bon» baccalauréat intervient lorsque le boeuf entre les concurrents monte à un niveau qui menace de faire dérailler son voyage pour l’amour. Ils sont capables d’écraser les trucs stupides et de rester concentrés sur la quête de l’amour – et sont prêts à éliminer les candidats qui semblent plus intéressés à causer des problèmes qu’à gagner son cœur.

Que ferait un célibataire agréable? Si vous demandiez aux fans de Bachelor quelle est leur partie préférée du spectacle, une grande majorité mettrait en évidence le drame entre les candidats. Heureusement, aucun Bachelor ou Bachelorette n’a jamais réussi à empêcher les candidats de se crier dessus.

Qu’a fait Peter? Cette saison de The Bachelor a été un incendie à cinq alarmes; Peter a été un seul seau, éventuellement rempli de kérosène. Dans les autres catégories, il a simplement été insuffisant – peu capable d’identifier les bons traits chez un partenaire; incapable de prendre des décisions en douceur; désintéressé de bien traiter les candidats. Quand il s’agit d’écraser un drame, Peter échoue activement et agit en fait comme s’il essayait de faire exploser les choses. Que ce soit le fiasco au champagne de Kelsey et Hannah Ann («finasco», si nous sommes techniques), le bœuf d’Alayah et de Sydney, le débat de reconstitution historique d’Alayah et Victoria P, la bataille de Kelsey et Tammy pour accroître les allégations de toxicomanie, ou la maturité de Tammy et Mykenna se quereller, Peter n’a jamais essayé de calmer les choses, mais a plutôt attisé la colère de chaque parti de manière spécifique mais déconcertante. Il a forcé Sydney à exprimer publiquement ses griefs concernant Alayah; incapable de poser le pied, il a laissé un drame mineur entre Alayah et Sydney se transformer en un scénario de trois semaines; il a permis aux accusations de Tammy de s’envenimer, puis a récompensé Kelsey en privé; et il a jeté Tammy et Mykenna en deux contre un, faisant monter leur rivalité à un point d’ébullition avant de les renvoyer tous les deux chez eux. Toute la saison, il a transformé des désaccords mineurs en donnybrooks à grande échelle.

Peter a échoué à bien des égards cette saison, mais c’est pourquoi nous avons été captivés par une saison autrement définie par un casting terne et des relations ratées. Il a été l’Anti-Bachelor, abandonnant la chevalerie et le bon sens dans une quête chaotique qui semble vouée à l’échec. Je comprends les plaintes; Je comprends aussi pourquoi tout le monde regarde toujours malgré eux.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer