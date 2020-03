Peter et Madison ont déjà rompu

Ce fut une semaine pleine de nouvelles choquantes, mais jeudi soir, les fans de The Bachelor ont reçu une mise à jour de leur calendrier qui était tout à fait attendue. Juste deux jours après la finale en direct désastreuse de la saison de Peter Weber de The Bachelor, Peter et Madison ont mutuellement décidé de mettre fin à leur relation.

Pour récapituler: Peter a proposé à Hannah Ann lors de l’avant-dernier épisode de la saison et elle a accepté, mais ils se sont séparés presque immédiatement, car Peter nourrissait toujours des sentiments pour Madison. Madison avait rompu avec lui juste avant sa proposition à Hannah Ann, invoquant leurs innombrables différences et incompatibilités générales. Leur relation était également compliquée par le fait que la famille immédiate de Peter pensait que Madison n’était pas un bon match, et que Peter devrait poursuivre Hannah Ann.

Après la rupture de Peter avec Hannah Ann, cependant, l’hôte de Bachelor Chris Harrison s’est envolé pour l’Alabama pour informer Madison que Peter était maintenant célibataire, et elle est revenue avec Harrison à Los Angeles pour renouer avec Peter. Lors de la finale en direct, la mère et le père de Peter se sont prononcés contre la relation potentielle, la mère de Peter avertissant que personne autour de Peter ne croit que l’union réussira. Il s’avère que Barb avait raison! Dans une déclaration sur Instagram, Peter a écrit que la séparation “est ce qui a le plus de sens pour nous deux.”

Madison a écrit sur Instagram qu’elle croyait “nous allons tous les deux aller dans le sens de notre objectif et n’oublierons jamais que Dieu a un plan en toutes choses.”

De nombreux fans de Bachelor blâmeront probablement la mère de Peter d’avoir empoisonné le puits et de s’assurer que Peter et Madison ne pourront jamais avoir une relation heureuse, mais ces gens ignoreraient tous les problèmes que nous avons vus au cours du processus de rencontre. Cela n’allait jamais marcher. Madison a déjà dû compromettre ses valeurs de manière significative juste pour revenir dans la série, et cela n’augure rien de bon pour une relation à long terme.

Le résultat malheureux est que Hannah Ann a été entraînée dans ce gâchis, mais elle ferait un excellent Bachelorette en 2021 après Clare Crawley. Faites-le arriver, ABC!

