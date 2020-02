Peter Heads to Hometowns – The Ringer

Croyez-le ou non, il est déjà temps pour les dates de la ville natale de Peter. Juliet est d’abord rejoint par Rodger Sherman pour parler du rendez-vous de Madison à l’Université Auburn (2:22) et Victoria F. s’excusant finalement pour sa participation à un tournage de modélisation White Lives Matter (18:23). Ensuite, Juliet s’assoit avec le vice-président directeur de la programmation alternative à ABC, Rob Mills, pour parler du désordre de Victoria F. d’une date de ville natale (29:20) et des réactions du public à la saison jusqu’à présent (1:10:48) .

