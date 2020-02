Peter Kostis s’ouvre à regarder Patrick Reed améliorer son mensonge

Patrick Reed, qui était déjà l’un des joueurs les plus polarisants du monde, fait face à une longue année de chahut sur le PGA Tour après avoir été surpris à améliorer son mensonge dans un bunker lors du Hero World Challenge plus tôt cette année. Reed a obtenu une pénalité de deux coups pour la gaffe, mais a nié avoir triché, affirmant que la violation était un accident.

Selon le diffuseur de longue date de CBS, Peter Kostis, cependant, l’incident aux Bahamas n’était pas la première, la deuxième ou la troisième fois que Reed utilisait son club pour améliorer son mensonge.

Kostis, qui a été abandonné par CBS avec Gary McCord pour 2020, a révélé lors d’une apparition sur le podcast No Laying Up que, même s’il n’était pas en mesure de sortir Reed pour avoir triché à l’air selon ses directives en tant que diffuseur, il a été témoin de Reed prendre des mesures pour améliorer son mensonge à quatre reprises.

«C’est une sorte de règle non écrite, que nous sommes là pour rapporter l’histoire, pas pour faire partie de l’histoire…. Nous ne pourrions jamais imposer de pénalité à un joueur, mais nous pourrions commenter si une pénalité était infligée à un joueur. C’est la différence entre rapporter une histoire et faire partie d’une histoire, non?

J’ai vu Patrick Reed améliorer son mensonge de près et à quatre reprises maintenant. Mais mettre…. Vous pouvez aller sur YouTube. C’est la seule fois où j’ai fait taire McCord, il ne savait pas quoi dire quand j’ai dit “le mensonge que j’ai vu à l’origine n’aurait pas permis ce tir.” Parce que mettre quatre, cinq clubs derrière le ballon, sorte de truquer s’il va frapper ce coup ou frapper ce coup – et au moment où il a fini, il a frappé un bois effrayant de là-bas. Lequel, quand je l’ai vu, c’était une couche de sable à l’origine, non?

Je l’ai vu, j’étais dans la tour à 16 ans à San Diego sur le par-3 lors d’une émission télévisée sur une chaîne de golf et il l’a frappé sur le green, et il a fait la même chose. Mettez trois ou quatre clubs derrière…. et c’était vraiment un coup perfide, personne ne l’avait approché toute la journée de là-bas. Et au moment où il a eu fini, je pouvais lire “Callaway” sur la balle de golf de la tour. “

Kostis a déclaré qu’il n’était pas certain que Reed plaçait son club derrière le ballon pour obtenir intentionnellement un avantage, mais qu’il n’avait pas vu d’autres joueurs utiliser le même type de tactique.

“Mais je ne peux rien dire. Je ne peux pas être l’histoire, non? Maintenant que j’ai fini, je m’en fiche vraiment. Il y a eu un autre incident à Hartford et un autre à San Diego. J’étais là et je les ai tous vus…. Je ne suis même pas sûr qu’il sache qu’il le fait, parfois. Peut-être que oui, je ne sais pas. Je ne vais pas assigner d’intention. “

Lors d’une récente apparition sur SiriusXM Radio, Brooks Koepka a déclaré qu’il croyait que Reed trichait et a comparé la situation au scandale Astros.

«Je pense que oui, oui. Je veux dire, je ne sais pas ce qu’il faisait, construire des châteaux de sable dans le sable, mais vous savez où est votre club. “

