Peter n’a aucune idée de ce qu’il fait

Peter Weber perd espoir après avoir été informé que certains de ses acteurs pourraient ne pas être ici pour les bonnes raisons, et sa cérémonie des roses de la semaine 3 s’est terminée avec une tournure choquante. Nous récapitulerons chaque épisode et classerons tous les candidats chaque semaine sur FTW.

La semaine dernière, j’ai écrit que Peter semblait faire un excellent travail pour que chaque femme de son casting se sente spéciale lors de leurs interactions individuelles. Après l’épisode 3, je crains que Peter aille trop loin et se laisse emporter par ce qu’il dit si tôt dans le processus – ce qui pourrait entraîner des moments dévastateurs plus tard dans la saison. Lundi, par exemple, Peter a dit à une femme qu’elle était la personne la plus inspirante de toute sa vie après leur premier rendez-vous. Les ruptures de fin de saison dans la saison de Peter vont faire de la télévision épique.

1. Victoria P.

Classement de la semaine dernière: 3

Victoria P. a gagné la seule date en tête-à-tête de l’émission, et Peter l’a conduite dans sa ville natale pour acheter du matériel de cow-boy pour une nuit dans l’un de ses lieux de rencontre préférés. Dès le début, il est clair que Victoria P. est absolument folle de Peter, et ses sentiments ont déjà atteint un niveau alarmant après seulement deux épisodes.

“Je ne veux rien de plus que pour Peter et moi de tomber amoureux.”

Ils ont passé une soirée romantique dans un hangar, où Victoria P. a révélé sa remarquable histoire de vie à Peter dans une conversation émotionnelle. Le père de Victoria P. est décédé quand elle était jeune, et elle a dit que sa mère était devenue dépendante après sa mort. Peter P a été ému par la volonté de Victoria P de s’ouvrir, et son histoire qui lui a montré «quel genre de personne vous êtes». Victoria P., qui semblait dire oui à une proposition si Peter se mettait à mal un genou, se demanda si les étoiles s’alignaient pour eux.

Ensuite, les choses sont devenues un peu folles. Peter a raconté à Victoria P. une histoire qui ressemble à quelque chose que Luke P. dirait. Selon Peter, il a été témoin d’une étoile filante lors d’une conversation avec Dieu juste avant le début du tournage.

«Quelques jours avant que tout cela ne commence, j’ai eu un moment vraiment spécial où j’ai eu l’impression de savoir que cela allait fonctionner. J’ai juste commencé à parler à Dieu, et j’ai simplement dit: «Je ne sais pas où elle est, mais veillez sur elle. Et la seconde où je l’ai dit, une étoile filante a traversé le ciel. »

Peter a ensuite donné à Victoria P. le plus grand compliment imaginable après avoir passé son tout premier jour avec elle.

«Je n’ai jamais été autant inspiré par quelqu’un de toute ma vie, et je le pense du fond du cœur.»

Si Peter ne termine pas la saison en proposant à Victoria P. après avoir dit cela, cela sera encore plus gênant que la photo de famille encadrée de Madison Weber.

Plus tard dans l’émission, Victoria P. dit dans un confessionnal qu’elle est déjà tombée amoureuse.

“Je devais juste dire la vérité à la personne dont je tombe amoureux.”

2. Madison

Classement de la semaine dernière: 2

Madison n’est apparue qu’une seule fois dans l’épisode et a eu une courte conversation avec Peter à la fête au bord de la piscine, mais après avoir si tôt l’un contre l’autre, il faut s’attendre à ce qu’elle vole sous le radar pendant un certain temps. Plus important encore, elle a été complètement retirée du drame cette saison, ce qui augure bien pour elle à long terme.

3. Kelley

Classement de la semaine dernière: 1

La conversation de Peter avec Kelley, la femme qu’il a rencontrée avant le tournage, avait un ton résolument différent de celui des conversations qu’il avait eues avec tout le monde. Après qu’on lui ait dit de se raser la barbe, Peter a demandé à Kelley si elle pouvait de façon réaliste voir le processus de licence travailler pour elle comme un moyen de trouver un partenaire. Kelley a dit qu’elle était très en dehors de sa zone de confort, mais qu’elle serait déjà partie si elle ne sentait pas que cela valait la peine de rester.

4. Sydney

Classement de la semaine dernière: sept

Si vous avez regardé les saisons précédentes de The Bachelor ou The Bachelorette, vous savez que c’est généralement une stratégie terrible de servir de «flic» de la saison. Rattacher les autres membres de la distribution à la personne que vous essayez de fréquenter, ou se demander si les gens sont ici pour les bonnes raisons, ne sert qu’à faire attraper le flic dans un drame entièrement évitable, et gaspille également du temps qu’ils pourraient passer à forger un relation solide avec la star de la saison. Comme l’a noté l’ancien élève de FTW, Greg Presto, Sydney pourrait être le premier flic de l’histoire du baccalauréat à avoir été récompensé pour avoir provoqué une querelle massive.

Sydney est convaincue qu’Alayah, qu’elle ne peut pas supporter, met un front devant la caméra et ne laisse pas Peter voir qui elle est vraiment. Sydney est également alarmée que les femmes qui semblent se connecter avec Peter soient «l’opposé» de qui elle est, alors elle décide de dire à Peter qu’à l’intérieur du manoir, certaines femmes sont «tellement artificielles».

Le plan de Sydney se retourne un peu lorsque Peter la dénonce en tant que dénonciatrice lors d’un cocktail de groupe, mais elle a en quelque sorte émergé avec une date de groupe sortie du chaos.

Honnêtement, j’étais fermement sur #TeamSydney jusqu’à la conversation d’Alayah avec elle à la fête de la piscine, où Sydney a pris sa police de l’émission au niveau suivant, et a directement demandé si Alayah avait des sentiments.

«Avez-vous des sentiments? Avez-vous des émotions autres que… parfaites? Vous ne pouvez pas être heureux tout le temps. “

Il n’y a aucune chance que ses conflits avec le reste de la distribution ne condamnent finalement Sydney.

5. Hannah Ann

Classement de la semaine dernière: 5

L’épisode s’est ouvert avec Hannah Ann et Kelsey face aux retombées de #ChampagneGate. Dans un geste quelque peu surprenant compte tenu de la méchanceté du conflit, les deux femmes se sont assises ensemble pour régler leurs différends – et Hannah Ann a découvert qu’elle ne gagnera jamais une dispute avec Kelsey. Dans ce qui doit être l’une des conversations les plus drôles de l’histoire du baccalauréat, Kelsey a admis avoir «utilisé des mots méchants» contre Hannah Ann, mais a nié avec véhémence l’intimidation. Kelsey a ensuite demandé pourquoi Hannah Ann ne s’était pas contentée de l’approcher au lieu d’aller à Peter, ce qui a conduit à ce glorieux échange.

Habituellement, dans cette situation, je prédis que Hannah Ann ne serait pas en mesure de se remettre de cet incident – mais la querelle entre Sydney et Alayah a détourné les projecteurs de Hannah Ann et Kelsey, ce qui pourrait leur permettre d’enterrer ce boeuf et de passer à autre chose. .

6. Tammy

Classement de la semaine dernière: 9

Tammy, qui faisait partie de l’équipe de catch des garçons du secondaire au lycée, a été disqualifiée du championnat de combat aux coussins de Demi pour avoir amené Kelley à plusieurs reprises sur le tapis. Peter l’a complimentée au cocktail après avoir été “tellement amusant”, et ils ont clôturé la conversation avec un baiser.

7. Lexi

Classement de la semaine dernière: 6

Ce fut une autre nuit lente pour Lexi, qui ne semblait vraiment avertir Peter que de certaines des femmes qui «allumaient l’appareil photo» et qui pouvaient avoir une personnalité différente du spectacle. Fait intéressant, Lexi n’a pas nommé Alayah spécifiquement et l’a gardé général, il peut donc y avoir d’autres femmes qui s’en sortent encore avec la simulation de Peter.

8. Mykenna

Classement de la semaine dernière: 4

Mykenna était bouleversée après la fête de la piscine annulée, car elle faisait partie des huit femmes qui n’ont pas eu le temps avec Peter avant la cérémonie des roses. Heureusement, Mykenna a marqué la toute dernière rose de la semaine.

La division «ici pour les bonnes raisons, mais toujours pas ici sur ma télé»

Nous avons vu un total de sept heures de la saison de Peter jusqu’à présent, mais avec les épisodes 2 et 3 dominés par des querelles à deux, nous attendons toujours d’en savoir plus sur plusieurs femmes qui ont du mal à gagner du temps devant la caméra. Avec le casting déjà réduit à 15, la semaine 4 sera cruciale pour ces candidats.

T-9. Natasha

Classement de la semaine dernière: 8

T-9. Deandra

Classement de la semaine dernière: T-10

T-9. Kiarra

Classement de la semaine dernière: T-10

T-9. Shiann

Classement de la semaine dernière: T-10

T-9. Savane

Classement de la semaine dernière: T-10

14. Victoria F.

Classement de la semaine dernière: 18

Ce fut une semaine tranquille pour Victoria F., mais nous avons vu dans l’aperçu de la semaine prochaine qu’elle semble aller en tête-à-tête avec Peter à un concert de Chase Rice. Le seul problème? Victoria est sortie avec Chase avant le spectacle. Préparez votre pop-corn.

Division «Les femmes que Peter peut regretter de ne pas avoir laissé sa chance»

Je suis sûr que Peter avait ses raisons de ne pas donner de rose à aucun de ces trois, mais nous n’avons jamais vu ces raisons se dérouler à la télévision. Alexa, Jasmine et Sarah étaient essentiellement invisibles après leur première nuit dans le manoir, donc nous ne saurons jamais quel type de chimie ils avaient avec Peter.

T-15. Alexa (éliminée)

Classement de la semaine dernière: T-10

T-15. Jasmin (éliminé)

Classement de la semaine dernière: T-10

T-15. Sarah (éliminée)

Classement de la semaine dernière: T-10

18. Kelsey

Classement de la semaine dernière: 19

Selon Kelsey, Hannah Ann a fait une «accusation sérieuse» selon laquelle elle a été victime d’intimidation, mais le fait d’être qualifié d’explétif et de péjoratif ne constitue pas de l’intimidation… ou quelque chose du genre.

Kelsey a également fait la révélation choquante qu’elle n’aime pas “même le champagne”, malgré l’explosion de la semaine 2 sur une bouteille qu’elle avait économisée pendant plus de 12 mois. Il est possible que Kelsey dise la vérité ici, et qu’elle soit vraiment bouleversée par la possibilité que quelqu’un interfère avec ses plans.

Quoi qu’il en soit, la querelle Sydney-Alayah a été une bouée de sauvetage pour Kelsey, qui, nous le savons, restera assez longtemps pour dire à Peter qu’elle tombe amoureuse de lui. Je jetterais un œil sur ce qui se passe dans les 1,5 épisodes.

19. Alayah (éliminé?)

Classement de la semaine dernière: T-10

Alayah n’a pas reçu de rose à la fin d’un troisième épisode sauvage, mais elle n’est peut-être pas encore hors jeu.

L’épisode s’est ouvert avec une supercoupe fantastique d’Alayah potentiellement ennuyante pour tous les autres dans le manoir, habilement encadrée d’une manière par les producteurs de Bachelor pour l’établir comme un méchant. Nous savons que Sydney déteste Alayah et veut qu’elle disparaisse, mais nous ne sommes pas entièrement sûrs que quelqu’un d’autre soit d’accord.

Alayah fait partie de la bataille d’oreillers du groupe et sort en quelque sorte victorieux grâce aux règles nébuleuses de Demi et à la structure ridicule du tournoi. (Au lieu d’avancer simplement les gagnantes de chaque tour, Demi élit les deux femmes qui, selon elle, ont montré le plus d’efforts pour se battre en finale, puis a déclaré Alayah au hasard. Je suis surprise que Tammy n’ait pas déposé de protestation formelle. avec la California State Athletic Commission.)

Lors du cocktail après la date, Sydney a lancé son assaut frontal complet contre Alayah, livrant une autre citation légendaire dans un épisode plein d’entre eux.

Sydney: “Travaillez-vous du tout?”

Alayah: “J’ai trois emplois.”

Dans une conversation privée avec Peter, Sydney qualifie Alayah de «faux», mais ne s’attendait probablement pas à ce qui allait suivre. Dans un discours incroyablement mal planifié, Peter a dit à toutes les femmes à la date qu’il avait peur de tomber amoureux de quelqu’un qui n’était pas authentique – et a ensuite révélé que Sydney lui avait dit qu’une personne sur le casting n’était pas authentique. En sortant Sydney en tant que dénonciateur, Peter l’a immédiatement rendue ennemie de la maison – mais Sydney a pris le relais et a continué à courir à toute vitesse, appelant Alayah devant le groupe pour être fausse.

Lors de la fête au bord de la piscine, presque toutes les femmes avec qui Peter a parlé corroboraient les affirmations de Sydney sur Alayah, et Victoria P. – qui connaissait Alayah personnellement du circuit de reconstitution historique – a révélé qu’Alayah lui avait demandé de ne pas dire aux producteurs qu’ils étaient des connaissances. Interrogée à ce sujet par Peter, Alayah invente une excuse ridicule qu’elle pensait qu’elle et Victoria P. seraient disqualifiées de la série pour… se connaître (???).

Malgré tous ces drapeaux rouges, Peter est déchiré par sa décision concernant la cérémonie des roses. Il avait apparemment l’intention de donner ses deux dernières roses à Alayah et Mykenna, mais a changé d’avis au milieu de la cérémonie des roses et a demandé à Chris Harrison de retirer l’une de ses roses. L’épisode s’est terminé avec Peter devinant sa décision et se demandant s’il devrait laisser Alayah quitter la maison. Dans l’aperçu de l’épisode, nous voyons qu’Alayah revient dans la semaine 4, il est donc possible qu’elle puisse rejoindre le casting.

