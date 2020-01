Peter’s Parents, Pillow Fights, and Pageant Girls With Rachel Lindsay

abc

Juliet et l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay décomposent l’épisode 3 de «The Bachelor»

Juliet est rejointe par l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay pour décomposer l’épisode 3 de The Bachelor. Ils résument la querelle de Kelsey et Hannah Ann (1:37), décomposent ce qui s’est passé entre Sydney et Alayah (22:01), et expliquent pourquoi il s’agit du premier épisode que Peter a vraiment ressenti comme le baccalauréat (40:10).

Hôte: Juliet Litman

Invitée: Rachel Lindsay

