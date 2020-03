«Petits feux partout» et la nature terrifiante de Reese Witherspoon

Je suis légèrement terrifiée par Reese Witherspoon.

Ce n’est pas seulement que l’actrice de A-list s’est lancée dans une deuxième carrière en tant que courtier en énergie hollywoodien, comme commémoré cette semaine dans une histoire de couverture rhapsodique de Vanity Fair. C’est qu’elle l’a fait en partie grâce à une prise de conscience surhumaine et à une manipulation de sa propre personnalité. Considérez que le magazine s’est répandu: Poser jolie en rose tout en détaillant ses réalisations en tant que productrice n’est rien si ce n’est la preuve du credo d’Elle Woods selon lequel la femme et la puissance peuvent être une seule et même chose. Reese Witherspoon, la célébrité, la marque de style de vie et le producteur d’électricité pourrait facilement être un personnage de Reese Witherspoon, ce qui est en quelque sorte le point.

Mais ce qu’est un personnage de Reese Witherspoon a évolué aux côtés de Witherspoon elle-même. Comme tout fan d’Election peut vous le dire, Witherspoon n’a jamais fui le côté obscur de l’ambition. À l’âge moyen, cependant, l’objectif est passé de la prospérité à la protection de la prospérité déjà atteinte par le type Witherspoon. D’où Madeline Martha Mackenzie, la ménagère de Monterey qui a propulsé Witherspoon à récompenser l’omniprésence avec Big Little Lies. Et donc Elena Richardson, la riche mère de quatre enfants qui est essentiellement Madeline avec des épaulettes des années 90 au lieu de Lululemon des années 2010.

Elena est l’une des deux principales figures opposées de Little Fires Everywhere, la mini-série de huit épisodes basée sur le roman de Celeste Ng qui a été présenté cette semaine à Hulu. Little Fires Everywhere a un peu en commun avec Big Little Lies au-delà de leurs titres qui se chevauchent. Les deux sont des adaptations du genre de tourneurs de pages middlebrow que Witherspoon préfère pour son club de lecture, mélangeant des thèmes propices à la discussion avec une intrigue à l’écran. Tous deux s’intéressent spécifiquement à la maternité en tant que force qui unit les femmes et les stratifie en fonction de la race, de la classe et de l’idéologie. Et les deux associent Witherspoon à une silhouette tout aussi lumineuse pour équilibrer le casting. Ici, c’est Kerry Washington dans le rôle de Mia Warren, une artiste itinérante et mère célibataire qui se présente dans la banlieue de Cleveland de Shaker Heights, Ohio, pour faire exploser la vie d’Elena. Le dispositif de cadrage partagé n’est que la cerise sur le gâteau: un crime effroyable – ici un incendie criminel, là un meurtre – pour susciter l’intérêt, suivi d’un flash-back sur les événements qui y ont conduit.

Plus que l’émission étrange et inégale de l’automne dernier sur Apple TV +, Little Fires Everywhere montre que Witherspoon a affiné l’époque du petit écran et du grand impact de sa carrière en une science. Bradley Jackson du Morning Show a été un retour maladroit pour Witherspoon: une héroïne courageuse et franche du premier sommet de l’artiste au début. Ce n’est pas une coïncidence si la plupart des acclamations du Morning Show ont été attribuées à Jennifer Aniston pour avoir joué une femme puissante qui a traversé l’âge et d’autres changements de vie aux yeux du public. Alex Levy est à Aniston comme Madeline et Elena sont à Reese: extensions crédibles de sa personnalité établie – blanche, riche, preppy, Type A – moins le savoir-faire qu’il faut pour composer ces traits dans un démontage de l’intérieur. Witherspoon sait que ces femmes sont un peu monstrueuses, même si elle sait très bien comment elles ne le savent pas.

Développé par l’écrivain de télévision vétéran Liz Tigelaar et réalisé en partie par Lynn Shelton, Little Fires Everywhere n’atteint pas les sommets de la première itération de Big Little Lies mais c’est toujours une montre addictive, en partie parce qu’elle se faufile dans un cadre de plus en plus reconnaissable. Le spectacle ne peut pas toujours équilibrer tous les modes qu’il jongle: les mini-séries de la vieille école (axées sur les problèmes, avec des notes de spécial après l’école) et les nouvelles (ancrées en étoile, axées sur les personnages); commentaire social réaliste et mélodrame pur et non coupé. Mais il est suffisamment conscient de ses forces pour tenir ses promesses: un choc des titans entre Witherspoon et Washington.

La chaîne de dominos qui se termine par l’incinération de la maison de Richardson commence avec Mia et sa fille adolescente Pearl (Lexi Underwood) se matérialisant à Shaker Heights. Elena espionne une femme noire vivant hors de sa voiture et appelle la police, à la façon d’un barbecue Becky; plus tard, elle reconnaît Mia tout en faisant visiter au duo la location héritée de sa famille et leur propose un bail sur place par culpabilité. (L’appartement est un duplex construit pour ressembler à une maison unifamiliale afin d’atténuer «la stigmatisation de la location»; les Richardsons le louent bien en dessous du taux du marché, explique Elena, aux résidents qui «en profiteraient», son ton dégoulinant de condescendance.) Incapable de s’empêcher de s’immiscer davantage, Elena offre à Mia un emploi à temps partiel en tant que «gérante», un euphémisme inefficace pour «femme de chambre». Contre son meilleur jugement, Mia accepte.

Au fil des mois, les liens financiers et émotionnels entre les deux familles ne font que se développer. Pearl commence à socialiser avec les enfants adolescents d’Elena, à se faire des amis avec une âme sensible Moody (Gavin Lewis), à flirter avec son frère aîné Trip (Jordan Elsass), à idolâtrer leur soeur populaire Lexie (Jade Pettyjohn). Pearl est attirée par le confort matériel des Richardson, étranger et séduisant après une vie sur la route. Mia, pour sa part, forme un lien avec Izzy (Megan Stott), la plus jeune Richardson, un mouton noir avec un intérêt naissant pour les arts. Comme de nombreux inadaptés de banlieue, les rébellions d’Izzy sont toujours confortablement dans les limites de la respectabilité de la classe moyenne; L’attraction du même sexe et le goût de Doc Martens ne font pas de vous un anarcho-communiste. Pourtant, ils suffisent à la mettre en guerre avec Elena, qui en veut déjà à Izzy parce que sa naissance a fait dérailler la carrière d’Elena dans le journalisme. Tous ces liens forment un réseau complexe à partir duquel aucune femme ne peut s’extraire, autant qu’elle pourrait.

La tension entre Mia et Elena est l’accélérateur de Little Fires Everywhere, une page du livre de jeu Big Little Lies plongé dans le kérosène des micro-agressions, du droit inconscient et de la guerre éternelle entre le travail et le capital. Madeline Mackenzie et Renata Klein étaient des oiseaux d’une plume; Mia et Elena sont le yin et le yang, des opposés polaires qui ne peuvent s’échapper. Les deux femmes ne peuvent clairement pas se tenir debout, mais elles ne peuvent pas non plus aider à sonder les points douloureux de leur adversaire. Aussi irritante que soit la noblesse obligée d’Elena, Mia n’est pas une sainte martyrisée aux mains de son persécuteur. Comme Olivia Pope, elle est épineuse, secrète et plus qu’un peu égoïste, une impulsion nécessaire pour faire de la place à son art, mais cela est difficile pour sa relation avec Pearl. Sous leurs différences très réelles, Elena et Mia commencent à ressembler à des pois dans une gousse abrasive et poussiéreuse.

La propre tendance de Mia à se mêler des affaires des autres est ce qui pousse Little Fires Everywhere à la vitesse supérieure. Après avoir appris que son collègue sans papiers Bebe (Lu Huang) a abandonné son bébé pour adoption un an auparavant, Mia localise le bébé dans la maison de la chère amie d’Elena, dénonce Bebe et commence une vilaine bataille pour la garde. L’intrigue secondaire est empruntée au roman de Ng, mais son parallèle avec l’intrigue principale semble encore bien trop net, un autre combat de haut volume sur les ressources et la responsabilité qui distrait inutilement de Mia et la brûlure beaucoup plus lente d’Elena. La même chose sonne pour le matériel pour adolescents, avec des peurs de grossesse et des triangles d’amour qui semblent tirés d’un spectacle entièrement différent. Les enfants sont assez jeunes pour être pardonnés d’être pris dans des forces sociales qu’ils ne sont pas encore assez mondains pour comprendre. Les adultes sont plus convaincants et tragiques, car ils ne le sont pas.

Little Fires Everywhere fonctionne mieux lorsque Mia et Elena peuvent se battre sans procurations. Leurs scènes sont également celles où le spectacle équilibre le mieux les feux d’artifice avec une observation affinée, reflétant la portée des deux étoiles. Sans voir le dernier épisode – le seul que Hulu ait caché aux critiques à l’avance – je ne peux pas dire si Little Fires Everywhere lutte tous ses fils séparés dans une conclusion satisfaisante. Mais il tient la promesse que Witherspoon fait depuis des années, à la fois comme la star de ces projets et comme la force motrice derrière eux. La télévision est désormais un lieu où les actrices peuvent tirer parti de leur célébrité, la développer et la peaufiner. D’autres ont commencé à copier sa formule, mais Witherspoon a été le premier à la perfectionner.

