Peur de l’avenir dans les catégories inférieures

Journal La Jornada

Vendredi 17 avril 2020, p. a11

Paris. L’arrêt des compétitions et la possibilité d’une saison annulée car elle n’a pas pu être conclue, menacent de causer de gros dégâts dans les championnats de deuxième division ou encore moins de catégorie en Europe, où les clubs dépendent surtout de l’argent généré le jour du match et non les deux droits de télévision.

Le président du club italien Frosinone, Maurizio Stirpe, a déjà évoqué des poursuites judiciaires si son club ne monte pas en Serie A cette saison. Son équipe était troisième de la série B (deuxième division) au moment de l’interruption des matchs en raison de la pandémie de coronavirus, il était donc hors des deux postes de promotion automatique.

Si le classement final est réputé être celui de la pause du tournoi, votre équipe serait hors de ces spots de promotion directe.

En Ligue d’Espagne, l’absence de promotions saperait les espoirs et les comptes de plusieurs clubs de deuxième division en mauvaise santé financière.

C’est le cas du Real Zaragoza, une histoire du football ibérique qui a quitté la première division en 2013 et est actuellement deuxième dans la catégorie argent, donc la promotion semblait possible cette année.

Sans statuer ouvertement sur d’éventuelles actions en justice, son président, Christian Lapetra, a assuré qu’il défendra les intérêts du club si la saison est annulée et que Saragosse ne monte pas.

Nous parlons de près d’un milliard d’euros qui pourraient être perdus, ce qui mettrait de nombreux clubs en grande difficulté et le Real Saragosse n’est pas étranger à cette situation, a expliqué le manager.

Même en Angleterre, la situation est précaire dans les divisions inférieures. En mars, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 (troisième et quatrième catégorie) ont déclaré qu’ils subiraient des pertes d’environ 57 millions d’euros.

