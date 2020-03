“Peut-être que la peur de Lorenzo était la Honda et non le sport”

Marc Márquez a montré sa facette de commentateur. Le champion du monde de MotoGP, profitant de la quarantaine, a commenté sur DAZN le Grand Prix de MotoGP de Thaïlande qui lui a valu le titre l’an dernier. Au cours de la même journée, il a également parlé du retour de Jorge Lorenzo, qu’il dit avoir découvert sur Twitter et prendre son petit-déjeuner.

La quarantaine

“C’est difficile. De temps en temps, mon frère me prête les chiens et je vais me promener, mais je dois être responsable et je reste à la maison ».

Choses à la maison

«J’en ai profité pour organiser ma chambre. Je quitte ma maison et vais au bateau en voiture, et c’est à 100 mètres, et là je m’entraîne. Cela devient difficile. Mais tout est dû à un acte de responsabilité. C’est aussi une leçon de vie, pour nous tous, cela nous unira beaucoup plus. Les vrais héros sont les toilettes. Nous les apprécierons beaucoup plus à l’avenir.

Carrières à Noël

Espérons que tout redeviendra plus ou moins normal. C’était mon erreur et celle de beaucoup de gens qui n’étaient pas au courant. Mais nous reviendrons. Notre passion est le MotoGP. Plus l’action revient rapidement, mieux c’est. L’épaule, petit à petit, va mieux. Avant la quarantaine, j’ai fait du motocross, «flat track». Cela pose plus de problèmes que prévu. Ce nerf s’active et donne des signes de vie. Les médecins prennent soin de moi.

Tour d’échauffement

«Je n’aime pas les mener, quand je l’ai fait, je n’ai pas gagné ces courses. Cela sert à voir s’il y a quelqu’un qui a triché et changé ce que nous avions dans l’équipe.

Rivaux

«Fabio suit le rythme d’entraînement en course. Maverick a plus de mal, bien qu’il s’améliore maintenant.

Quartararo

«Il en coûte de plus en plus de le battre. J’ai également perdu des duels par manque d’expérience. Il apprend et sûrement en 2020, quand nous courrons à nouveau, il sera l’un des rivaux à battre. Il n’a pas réussi à gagner, mais il a beaucoup montré. Vous n’avez pas besoin de gagner pour prouver que vous pouvez vous battre pour le titre. C’est une chose plus morale. L’effet Fabio a été de secouer l’arbre Yamaha. Les pilotes étaient un peu perdus et une recrue a pris la pole à Jerez, puis tout le monde a commencé à bien faire. Fabio est rapide et dur sur la noix de coco ».

Voir les courses répétées

«Je les vois deux fois: une fois pour en profiter, avec des commentaires. Et un autre, en silence. Vous voyez comment les vélos se comportent ou les risques qui ne sont pas visibles sur le vélo. Vous vous inscrivez pour l’année suivante ».

Signature Lorenzo par Yamaha

«C’est venu par surprise à Valence. Je l’ai découvert en prenant mon petit déjeuner et sur Twitter. Il a eu du mal à s’adapter. Il s’est retiré parce que, selon lui, il avait eu peur. C’était peut-être à cause du vélo. S’il va faire un «wild card» maintenant, ce n’était pas la peur du sport.

Changements dans les vélos 2020

«C’était très difficile pour nous en pré-saison. Mais, finalement, nous trouvons quelque chose. Vous pouvez maintenant évoluer, mais il est très difficile de retirer quelque chose du moteur. La première course se fera sans test. Dans les usines, le coronavirus affecte, travaillant davantage à gaz moyen.

Accident du vendredi

J’ai eu une grosse chute. Ce sont ceux auxquels vous ne vous attendez pas. Il sortait de la boîte. C’était un pneu bizarre, peut-être froid ou sale. Vous rend vigilant. J’étais à bout de souffle. Vous avez ces trois ou quatre secondes d’apnée, ce qui semble être une minute. Cela devient éternel. Une des choses qu’Alzamora a essayé de m’apprendre, c’est que dès que je suis tombé, j’ai dû essayer de reprendre le vélo. Déjà à Albacete, ils m’ont dit que je devais rentrer chez moi avec le sentiment d’être revenu à la moto. Cela reste avec vous. C’est mon ADN. J’aime aller à la limite, je suis là pour essayer d’être le plus rapide ».

Rapports de rivaux

«Je vois devant ceux des rivaux que le mien. Pour en savoir un peu. Ils font sûrement mieux que vous ».

Statistiques

«Les chiffres, quand on les voit, on est fier, le travail se fait bien. Ils ne doivent pas être une obsession. L’objectif, chaque année, est de remporter le titre ».

2019 la meilleure année

«Jusqu’à présent, c’était le meilleur. Très difficile à égaler ou à battre. Gagnez tellement, juste un zéro. C’est impensable. C’est pour cela que nous sommes: essayer de le répéter ou de l’améliorer ».

Célébration

“Quand je me suis levé sur la table de billard, ils ont dit: ‘Descendez c’est à louer.'”

Fermer pour égaler Angel Nieto dans les victoires

“Nous ne l’avons même pas regardé. Je le regarde parce qu’il est proche. Ce sont des chiffres impensables lorsque vous commencez votre carrière. Nous vivons tous un rêve. Un autre jour viendra, une autre génération, et ils vous battront. Vous devez l’allonger autant que possible ».

Match rossi

«C’est incroyable ce que nous vivons jusqu’à présent. L’objectif reste le même: se battre pour une Coupe du monde de plus et continuer à grandir en tant que pilote et en tant que personne.