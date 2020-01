Peyton Manning plaisante sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas rejoindre le stand de diffusion avec Eli

Peyton Manning nous a rappelé pourquoi il serait si amusant dans une cabine de diffusion en expliquant pourquoi il ne rejoindrait pas son frère, Eli, dans la cabine de diffusion ESPN.

“Ce serait si difficile de trouver un mot”, a déclaré Manning lors d’une interview au match de basket-ball masculin du Tennessee samedi soir sur ESPN. “Nous nous disputons toujours sur qui va dire quoi. Je ne suis pas sûr que nous pourrions tenir ensemble dans ce stand. J’ai hâte de faire des choses amusantes avec lui à l’automne, surtout que nous n’avons pas eu l’occasion de le faire depuis longtemps. Il est en paix, donc j’en suis heureux. “

L’honnêteté et le sens de l’humour de Manning feraient de lui un formidable analyste à la télévision. Hélas, il a rejeté à plusieurs reprises l’offre d’emploi.

Eli a annoncé sa retraite vendredi et a rejoint Peyton, qui a pris sa retraite en 2016. Manning a passé un certain temps devant une caméra depuis qu’il a quitté la NFL. Son travail comprend une émission ESPN intitulée «Peyton’s Places», qui documente des lieux et des personnages célèbres de l’histoire de la ligue. Ce temps d’écran renforce l’idée que Peyton serait un excellent analyste de Monday Night Football. Jetez Eli dans la cabine et ce serait la télévision incontournable. Mais Peyton ne semblait pas intéressé – du moins pas dans son interview avec ESPN ce week-end.

En 2019, ESPN a utilisé Joe Tessitore play-by-play et l’analyste Booger McFarland. McFarland a supplanté Jason Witten, qui est retourné dans la NFL pour jouer au plus près des Cowboys de Dallas en 2019. Aucun des analystes de couleur n’était particulièrement bon. ESPN passera donc une autre intersaison à essayer de comprendre leur concurrence pour Tony Romo, qui s’est avéré être le meilleur analyste de couleur de football à la télévision pour CBS.

