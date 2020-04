Peyton Manning veut que Joe Burrow décroche ce record

Joe Burrow a appelé Peyton Manning, ce qui est apparemment quelque chose qu’un choix global n ° 1 peut simplement faire avec désinvolture avec un autre. Techniquement, Burrow n’est pas encore le premier choix global. Mais sauf circonstances insensées, il le sera. Et dans un effort pour se préparer aux rigueurs d’être le premier choix au repêchage de la NFL, Burrow a choisi le cerveau de Manning.

Manning, le choix numéro un en 1998, a raconté sa conversation avec Burrow. Manning a relayé les conseils du quart-arrière retraité des Indianapolis Colts sur le produit LSU Tigers. Manning a également admis qu’il y avait un de ses records qu’il espérait que Burrow battrait.

“De toute évidence, nous avons quelque peu une relation parce qu’il est descendu à notre camp de football l’été dernier”, a déclaré Manning sur ESPN dimanche, tel que transcrit par 247 Sports. «J’essaie de rester en contact avec tous les quarts qui viennent au camp, si je peux être une ressource pour eux, d’autant plus qu’ils approchent leurs rêves de la NFL avec une année passionnante pour Joe.

“Et il vient de m’appeler à propos de certaines des choses que j’ai essayé de faire quand j’étais une recrue qu’il pourrait peut-être appliquer à sa carrière dans la NFL – on dirait que ça va être avec les Bengals de Cincinnati – et, regardez, ce que je lui ai dit , J’ai dit: «Joe, quand tu es le premier choix au repêchage de la NFL, tu vas dans une équipe qui a vraiment gagné le premier choix au repêchage de la NFL. Il y aura des trous là-bas et il y a une raison pour laquelle les Colts choisissent le n ° 1 cette année-là, il y a une raison pour laquelle les Bengals choisissent le n ° 1 cette année, les Giants lorsqu’ils ont eu Eli (Manning). Donc, d’autres personnes doivent intensifier. Vous devez les aider. »

«J’ai essayé de lui dire:« C’est un marathon, pas un sprint. Écoutez, j’ai perdu plus de matchs au cours de mon année recrue que pendant toute ma carrière au lycée et au collège. J’ai lancé 26 interceptions », a-t-il déclaré. “C’est toujours un record de la NFL. Si Joe veut casser ça, Hannah, je serais d’accord avec ça. Nous serions toujours amis. Mais j’ai essayé d’apprendre beaucoup cette année-là.

«J’ai joué à chaque match. Jim Mora ne m’a jamais sorti. J’ai appris certaines choses au quatrième trimestre de ces éruptions sur ce qu’il fallait pour être un quart-arrière de la NFL. Et l’année suivante, nous sommes passés de 3-13 à 13-3. Cela ne serait pas arrivé si je n’avais pas accroché là-bas et appris les cordes en tant que recrue, même si nous avons pris quelques bosses et des ecchymoses. “

Après la première saison de Manning, il n’aurait pas été fou d’avoir des doutes rampants sur ses perspectives professionnelles. Son casting environnant était une abomination, il a donc complété 56,7% de ses passes pour 3 739 verges par la passe, 26 touchés et 28 interceptions. Ce n’était pas joli. Et peut-être que Burrow attend quelque chose de similaire, malgré son profond talent. Mais sa carrière ne devrait pas se faire ou se défaire en une seule saison.

Comme Manning l’a montré en 1999, un excellent quart-arrière peut rapidement tourner autour d’une franchise. C’est probablement ce que Burrow aura à faire avec les Bengals de Cincinnati après qu’il l’ait choisi n ° 1 jeudi.

