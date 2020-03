Phil Neville envisage de quitter son poste de manager de l’Angleterre après une série de résultats choquants depuis la Coupe du monde

Selon certaines informations, Phil Neville quitterait son poste de manager chez England Women à la suite de ses récents résultats médiocres.

Les Lionnes n’ont pas réussi à défendre la SheBelieves Cup, remportant un seul de leurs trois matchs aux États-Unis.

Phil Neville sera-t-il toujours le manager de l’Angleterre d’ici l’Euro 2021?

Leur mauvaise forme continue leur a fait perdre sept de leurs 11 derniers matchs.

Ils n’ont également remporté que trois matchs depuis le quart de finale de la Coupe du monde l’an dernier.

Un rapport du Daily Mail affirme que Neville pourrait mettre fin à son mandat de deux ans à la tête de l’Angleterre alors qu’il envisage son avenir.

Il devrait rencontrer des officiels de haut niveau à la FA la semaine prochaine, y compris le PDG Mark Bullingham, pour un compte rendu des performances de l’Angleterre à la SheBelieves Cup.

Phil Neville est le manager de England Women depuis deux ans

On pense que Neville a le soutien du vestiaire mais il est préoccupé par leur développement futur et ne veut pas être étouffé par la pression qu’ils ont subie.

Après la décevante défaite 1-0 des Lionnes contre l’Espagne lors de leur dernier match de la SheBelieves Cup, Neville a insisté sur le fait qu’il était la bonne personne pour le poste – mais cette position a peut-être changé.

Il a dit: “C’est quelque chose dont je dois assumer la responsabilité. Je dois voir comment nous améliorons les performances de l’équipe.

«J’ai 100% de confiance en mes propres capacités. 100 pourcent. Je sais que je fais confiance aux joueurs et ils me font confiance.

“En fin de compte, les résultats doivent s’améliorer et je suis dans le football depuis assez longtemps pour le dire et je dois m’assurer qu’au cours des deux ou trois prochaines semaines, nous ferons le point, réinitialiserons et prendrons les bonnes décisions.”

