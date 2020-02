Philip Rivers est ouvertement recruté par un candidat de l’AFC

Philip Rivers est ouvertement recruté par un concurrent de l’AFC. Personne n’essaie d’être discret. Il y a très peu de subtilité. Les deux parties sont intéressées, et aucune n’est timide à ce sujet.

Les Colts d’Indianapolis ont exprimé le désir sérieux de faire de Rivers leur prochain quart-arrière partant.

L’année dernière, les Colts ont été pris au dépourvu par la retraite brutale du quart-arrière de la franchise, Andrew Luck. Forcée de trouver une solution rapide, l’équipe a installé Jacoby Brissett en entrée.

Brissett était sur une entente très favorable à l’équipe, mais la direction ne semblait pas particulièrement passionnée par lui du début à la fin.

Le joueur de 27 ans a enregistré 2 942 verges, huit touchés et six choix sur un taux d’achèvement de 61%.

Malheureusement, ces statistiques sont une histoire de deux moitiés. Après son retour de blessure, Brissett a lancé pour seulement quatre scores et n’a eu que deux sorties où il a enregistré un minimum de 200 verges par la passe.

À la fin de l’année, les Colts n’étaient pas enthousiastes à l’idée qu’il revienne comme partant.

Selon @JFowlerESPN, les dirigeants de la NFL pensent que les #Colts vont explorer l’idée de signer le QB Philip Rivers cet intersaison.

HC Frank Reich et OC Nick Sirianni ont entraîné Rivers à San Diego pendant les saisons 2014-15. pic.twitter.com/0fvnIGhcOr

– Podcast Locked On Colts (@LockedOnColts) 1 janvier 2020

“Le jury est toujours absent, c’est pourquoi nous avons conclu un accord à court terme avec Jacoby”, a déclaré le directeur général Chris Ballard.

“Mais, pour l’instant, oui, il est notre quart-arrière partant.”

Ce n’est pas un éloge effusif, évidemment.

Une partie de la raison pour laquelle Indianapolis est si tiède à Brissett est parce qu’ils croient qu’une meilleure option est disponible.

La semaine dernière, Rivers et les Los Angeles Chargers ont mutuellement convenu de se séparer. La décision n’a pas été nécessairement surprenante, mais il sera quand même étrange de voir Rivers s’habiller autrement que dans l’uniforme des Chargers.

«Après avoir pris un peu de recul par rapport à la saison dernière, nous avons renoué avec Philip et ses représentants pour voir comment 2019 s’est déroulé, évaluer nos objectifs futurs, évaluer l’état actuel de la liste et voir s’il y avait une voie à suivre qui avait du sens pour les deux parties », a déclaré le directeur général Tom Telesco.

«Alors que nous parlions de divers scénarios, il est devenu évident qu’il serait préférable pour Philip and the Chargers de tourner la page sur ce qui a vraiment été une course remarquable.

Selon un récent rapport de Jeremy Fowler de ESPN, l’entraîneur-chef des Colts Frank Reich et le coordinateur offensif Nick Sirianni sont de grands fans de Rivers en raison de leur expérience passée avec lui. Le groupe a passé du temps ensemble en 2014-15 en tant que membres des Chargers de San Diego de l’époque.

Sirianni a été décrite comme «recrutant» des Rivers aux Colts par certaines sources.

L’an dernier, Rivers a enregistré 23 touchés et 20 interceptions dans une campagne décevante avec les Chargers. Les deux séries de chiffres sont parmi les pires de sa carrière.

Cela dit, la plupart des gens éliminent les mauvaises performances en tant que sous-produit du dysfonctionnement général des chargeurs.

À l’heure actuelle, du moins, il n’est pas associé à la baisse traditionnelle liée à l’âge que les quarts arrière connaissent souvent à la fin de la trentaine.

Pour ce que cela vaut, le désormais ancien coéquipier de Rivers, Melvin Gordon, pense également que son ancien quart-arrière se retrouvera avec Indianapolis.

“Je pense qu’il va chez les Colts”, a récemment déclaré la star du running back.

“Je ne sais pas, c’est juste ma pensée.”

Gordon a également souligné le lien entre Rivers et Sirianni.

“Il a [connections]», A poursuivi Gordon.

“Nick, il est venu d’ici, nous l’avons eu, et il est le coordinateur offensif là-bas. Ils exécutent le même manuel, donc ce serait facile, il pourrait entrer directement et il pourrait dire aux gars quoi faire, il sait déjà ce qui se passe. “

Où finira Rivers? L’agence libre démarre officiellement mi-mars. À ce stade, Rivers sera probablement l’un des premiers dominos à tomber.

