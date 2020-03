Philip Rivers remplace QB après que Tom Brady a choisi Bucs

Ce fut un double coup dur pour les Los Angeles Chargers en libre agence.

Ils ont dit au revoir au starter de longue date Philip Rivers – bien que nous savions que cela se passait définitivement le mois dernier – et Tom Brady (qui aurait été la meilleure option des Chargers) a décidé de rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay au lieu de signer avec l’équipe qui avait un QB ouverture dans son état d’origine.

Et maintenant?

Nous l’avons fait avec les New England Patriots et certains noms et classements se ressembleront. Mais depuis que nous avons fait ce post, quelques-uns des QB sont déjà hors du marché ou presque.

Plongeons dans:

1. Cam Newton

Les deux matchs de la saison dernière étaient alarmants, mais il n’était pas en bonne santé. Maintenant qu’il est disponible via le commerce et a eu un certain temps pour revenir à 100%, il reste la meilleure option pour les équipes qui ont besoin d’un quart.

2. Andy Dalton

Pourquoi le mettre devant le gars en dessous quand j’avais Jameis Winston n ° 2 avec les Pats? Je fais plus confiance à Bill Belichick and Co. pour trouver comment optimiser Winston et minimiser ses chiffres d’affaires que je ne le fais dans l’entraînement des Chargers. Je vais donc choisir une option plus sûre qui pourrait prospérer dans une attaque plus talentueuse.

3. Jameis Winston

Voir ci-dessus, mais nous le savons: Winston a un talent sérieux. Si vous le signez, vous lancez les dés sur les interceptions qui descendent et pour lui de continuer à lancer le ballon à hauteur de 5 109 verges.

4. Tyrod Taylor

La dernière fois que nous avons vu Taylor commencer les matchs pour les Browns de Cleveland en 2018, il était plutôt mauvais (49,4% de pourcentage d’achèvement). Mais il est avec les Chargers depuis un an, donc il connaît l’infraction, et il aura 31 ans cette année. De plus, il a connu de bonnes saisons avec les Bills. Ne le compte pas.

MISE À JOUR: Il y a ce rapport de Ian Rapoport du NFL Network concernant Taylor:

5. Justin Herbert

Rappelez-vous: les Chargers ont le sixième choix global dans le prochain projet de 2020, et il semble que beaucoup d’experts en projet aient connecté le produit Oregon à Los Angeles. Mais si L.A.veut gagner maintenant, ils devraient probablement demander à Taylor de commencer et d’inciter Herbert à jouer le rôle.

6. Derek Carr

Je pense toujours que les Raiders ouvrent la compétition entre lui et Marcus Mariota, mais si Las Vegas veut obtenir une certaine valeur, il pourrait être traité maintenant.

7. Nick Foles

Meh.

MISE À JOUR: Et «Meh» s’en va aux Chicago Bears!

