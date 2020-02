Philip Rivers signe avec les colts d’Indianapolis

Philip Rivers signe avec les Colts d’Indianapolis en 2020. À ce stade, il y a trop de fumée pour qu’il n’y ait pas d’incendie.

Il y a deux semaines, les Chargers de Los Angeles ont annoncé que Rivers et l’organisation allaient chacun de leur côté.

«Après un peu de recul par rapport à la saison dernière, nous avons renoué avec Philip et ses représentants pour voir comment 2019 s’est déroulé, évaluer nos objectifs futurs, évaluer l’état actuel de la liste et voir s’il y avait une voie à suivre qui avait du sens pour les deux parties », a déclaré Tom Telesco, directeur général de l’équipe.

«Au fur et à mesure que nous parlions de divers scénarios, il est devenu évident qu’il serait préférable que Philip et les Chargers tournent la page sur ce qui a vraiment été une course remarquable.»

Les rumeurs de séparation de Rivers et des Chargers étaient répandues toute la saison, et elles se sont vraiment réchauffées lorsque Tom Brady a commencé à exprimer tranquillement son intérêt à venir à Los Angeles.

«Nous avons convenu que prendre cette décision bien avant le libre arbitre permettrait à chacun de se mettre dans la meilleure position pour réussir en 2020», a poursuivi Télésco.

«J’ai déjà dit que Philip peut toujours concourir à un niveau de haut niveau et, dans un monde parfait, le numéro 17 est votre quart-arrière pour toujours.

«Évidemment, nous vivons dans un monde imparfait où la seule constante est le changement.

“Je pense que la formidable perspective de Philip, à la fois en ce qui concerne le football et la vie, a aidé à clarifier une situation très complexe.”

Peu de temps après que le joueur de 38 ans a officiellement obtenu sa liberté, l’ancien coéquipier du défenseur Melvin Gordon est sorti et a suggéré qu’Indianapolis serait un point d’atterrissage logique pour lui.

“Je pense qu’il va aux Colts”, a déclaré Gordon. “Je ne sais pas, c’est juste ma pensée.”

Quelle était la logique de Gordon? Eh bien, deux choses.

Premièrement, Indy est manifestement mécontent de sa situation de quart-arrière et de la performance de Jacoby Brissett l’année dernière. Deuxièmement, Rivers connaît très bien le coordonnateur offensif des Colts Nick Sirianni et l’entraîneur-chef Frank Reich.

“Il a [connections]», A poursuivi Gordon. “Nick, il est venu d’ici, nous l’avons eu, et il est le coordinateur offensif là-bas.

“Ils exécutent le même manuel, donc ce serait facile, il pourrait entrer directement et il pourrait dire aux gars quoi faire, il sait déjà ce qui se passe.”

Au-delà de cela, Reich a également été assistant des Chargers de San Diego de l’époque pendant trois ans, tandis que Rivers était le quart-arrière.

Récemment, Pro Football Focus a offert son point de vue sur ce que Rivers ferait avec sa nouvelle agence gratuite – et ils sont d’accord avec l’évaluation de Gordon.

Les experts de la PFF envisagent un scénario dans lequel les Colts signent Rivers pour un contrat de 58 millions de dollars sur deux ans. Environ 34 millions de dollars seraient garantis.

“Pour quiconque pense que c’est une mauvaise idée, ce n’est vraiment pas le cas”, ont-ils écrit.

«Brissett était un pauvre passeur profond, et bien que Rivers ait pris du recul dans cette catégorie, la précision globale entre les deux est de jour comme de nuit.

“En examinant les passes qui dépassaient la ligne de mêlée, Brissett s’est classé avant-dernier dans le taux de réussite inatteignable tandis que Rivers s’est classé dans le top 10.”

Il n’y a que deux problèmes réels avec l’arrivée de Rivers à Indianapolis.

D’abord et avant tout, les Colts ont déjà une bonne partie du changement engagé envers Brissett pour la saison prochaine. L’an dernier, Brissett a reçu un contrat de 30 millions de dollars sur deux ans.

Selon cet accord, un bonus de 7 millions de dollars a déjà été garanti. Cela signifie que tout Indianapolis pourrait vraiment économiser si elle coupait Brissett serait de 6 millions de dollars en espèces et 8,9 millions de dollars sur son plafond.

Le deuxième gros problème auquel Rivers-to-Indy est confronté est qu’il n’est pas clair si le faible niveau de carrière de la saison dernière de 38 ans était la nouvelle norme ou une aberration.

En 2019, Rivers a enregistré 4615 verges par la passe, 23 touchés et 20 choix sur une note de 88,5. Le total des touchés et des interceptions était parmi les plus bas de sa carrière.

À peine un an plus tôt, cependant, en 2018, il avait amassé 4308 verges, 32 touchés et 12 interceptions sur une cote de 105,5.

Cela fait une grande différence.

Quelles rivières apparaîtront pour 2020? C’est la question de 60 millions de dollars qui déterminera en fin de compte si les Colts signant Rivers sont une bonne idée.

