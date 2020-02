Phillies, ressortissants, louveteaux travaillant sur le grand commerce

Les Phillies, les Nationals et les Cubs travaillent sur un gros métier.

Avec Mookie Betts ayant été traité, tout le monde attend maintenant le prochain grand échange de baseball.

Maintenant que les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston ont probablement fait de grands pas, tous les regards se tournent vers Philadelphie, Washington et Chicago.

Kris Bryant s’est retrouvé au centre des rumeurs commerciales au cours des derniers mois.

Alors que la saison régulière se rapproche de son début, la probabilité qu’il soit traité augmente lentement.

Selon Bob Nightengale d’USA Today, Philly et Washington sont très intéressés par le joueur de troisième but.

Maintenant, le troisième joueur de base de #Cubs Kris Bryant est sur l’horloge commerciale avec les #Phillies et #Nats montrant au moins un intérêt exploratoire.

– Bob Nightengale (@BNightengale) 5 février 2020

“Maintenant, le troisième joueur de base des Cubs, Kris Bryant, est au rendez-vous avec les Phillies et les Nats montrant au moins un intérêt exploratoire”, a-t-il tweeté.

Bryant a perdu un grief qu’il a déposé contre Chicago la semaine dernière.

Dans le grief, il a cherché du temps de service supplémentaire. Sa perte signifie qu’il reste sous contrat pendant deux ans de plus.

En théorie, cela rend l’affaire de Bryant plus attrayante dans un échange potentiel.

L’athlète de 28 ans a frappé .282 avec 31 circuits et 77 points produits au cours de 147 sorties avec les Cubs au cours de la dernière année.

Vraisemblablement, il pourrait faire une grande différence pour toute organisation qui choisit finalement de faire du commerce pour lui, mais Chicago n’a aucune réelle incitation à se précipiter dans un accord.

Y aura-t-il finalement quelque chose à faire? Nous devrions le découvrir le plus tôt possible.

En relation: Pat Narduzzi de Pitt à l’État du Michigan est-il conclu?