Photos de mariage de Tim Tebow et Demi-Leigh Nel-Peters sur Instagram

Félicitations à l’ancien quart-arrière de la NFL, l’actuel ligueur mineur des New York Mets et analyste du football universitaire ESPN Tim Tebow, et Demi-Leigh Nel-Peters, qui a été couronnée Miss Univers en 2017.

Le couple – qui a rendu public leur relation en 2018 et qui s’est fiancé il y a un peu plus d’un an – s’est marié en Afrique du Sud, où Nel-Peters est né.

Les deux ont partagé des photos de ce qui semblait être leur répétition ce week-end, et tôt mardi, des photos de leur mariage ont commencé à apparaître sur Instagram. Cela ressemblait à un événement absolument magnifique.

Voici quelques photos de leurs noces et événements autour du grand jour:

.