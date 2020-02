“Physiquement, Dieu ne m’a pas donné beaucoup de talent”

Le milieu de terrain de 32 ans, Champion du monde et d’Europe avec l’Espagne, a passé en revue sa carrière dans une interview qu’il a accordée. En plus de parler de son talent, Cesc Fabregas a veillé à ce qu’il ait l’intention de remplir son contrat avec le Monaco et qui ne prévoit pas la possibilité d’entrer dans le Montréal de la MLS, équipe dirigée par son ami Henry, une personne pour laquelle il s’est démarqué dans l’équipe monégasque.

«C’était étrange, difficile. À la fin, J’ai changé toute ma vie car Henry m’a beaucoup appelé. Cela m’a beaucoup aidé quand j’étais petit. Il y avait une affection personnelle. Ils étaient dans une très mauvaise situation et je peux les aider. Et aussi, le projet de Monaco a été le plus intéressant pour moi. J’ai joué deux matchs et tout a changé », a déclaré le Catalan au Canal Football Club, se souvenant du renvoi précoce d’Henry.

Tels voir pourquoi, Cesc Fábregas n’envisage pas maintenant l’option de revenir à ses ordres: “Je ne pense pas que le Montréal d’Henry soit une destination pour moi. Il me reste deux ans et demi sur mon contrat et je les remplirai. J’aime respecter mes contrats, je n’aime pas bouger d’ici là du jour au lendemain. Je peux jouer encore quelques années“

Cesc Fábregas et sa carrière

Interrogé par sa carrière, l’ancien barcelonais a déclaré: «Mes attentes ont été dépassées quand j’étais enfant. Dieu nous a donné un talent. Il ne m’a pas donné beaucoup de talent physiquement. Cela m’a donné quelque chose dans ma tête qui fonctionnait bien et j’ai essayé de le rendre plus. »

Heureusement pour Cesc Fabregas, bénéficie du soutien de ses coachs depuis sa création: «J’ai beaucoup joué avec 17 ans, et je vois qu’ils vendent à Vieira pour me faire de la place. Là je vois que je peux faire carrière“

«J’ai dû m’adapter à de nombreux types de techniciens différents. Wenger et Guardiola sont plus ou moins les mêmes. Mais avec Mourinho, j’ai eu une idée complètement différente. Quand Conte est arrivé, j’ai dit qu’il m’était impossible de jouer comme ça. Et Je me suis adapté et j’ai commencé», A-t-il conclu.