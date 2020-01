«Picard» n’est pas un redémarrage de «nouvelle génération»

Cela fait plus de 20 ans que deux séries télévisées de Star Trek étaient actives en même temps, une situation qui a duré la majeure partie des années 1990, mais qui s’est terminée lorsque Deep Space Nine a cessé ses activités en juin 1999. Cela fait presque aussi longtemps que Patrick Stewart a repris son rôle de Jean-Luc Picard pour la dernière fois dans Star Trek: Nemesis en 2002, le dernier film à présenter le casting de The Next Generation. Star Trek: Picard, qui a été mis en ligne sur CBS All Access jeudi, met fin à ces deux sécheresses, plaçant un personnage emblématique du passé de la franchise au centre d’une série qui s’écarte du modèle traditionnel de Star Trek TV.

Lorsque nous nous sommes séparés de Picard dans la dernière scène de Nemesis, il était dans l’Enterprise, écoutant le «frère» androïde de Data B-4 chanter «Blue Skies». Lorsque nous le revoyons dans la première scène de Picard, il est de retour sur le Enterprise, “Blue Skies” est toujours activé, et il joue au poker avec Data, comme il l’a fait pour la première fois dans la dernière scène de The Next Generation. Mais quelque chose semble faux: cette fois, Bing Crosby chante la chanson et Data dessine cinq reines. C’est un rêve, celui qui commence doux mais tourne au vinaigre alors que Picard se ramène vers le monde éveillé.

“Les rêves sont beaux”, réfléchit Picard quelques minutes plus tard. “C’est le réveil que je commence à ressentir.” On comprend vite pourquoi. Picard reprend en l’an 2399, 20 ans après Némésis. Cela en fait la dernière entrée de la chronologie de Star Trek, à l’exception de quelques épisodes de séries de voyages dans le temps se déroulant dans les époques antérieures. Le héros qui a sauvé la Terre au premier contact (qui a également commencé par un cauchemar) est un «vieux codeur» qui insiste sur le fait qu’il «reste aussi loin que possible de tout». Lorsqu’un intervieweur le présente comme l’amiral Jean-Luc Picard, il »intervient« Retired ». Un réceptionniste de Starfleet ne sait pas qui il est. Picard a été mis au pâturage: il parle de son château français avec un chien nommé «Number One», apparemment content – mais vraiment résigné – de cultiver du raisin, d’écrire sur l’histoire et de se remémorer des temps meilleurs. Il est sur le point de se convaincre qu’il aime sa vie discrète, mais son subconscient l’envoie toujours dans les étoiles.

Picard n’a pas enlevé son uniforme parce qu’il a atteint l’âge de la retraite. Il a laissé Starfleet sur un désaccord fondamental issu d’une tragédie survenue 14 ans avant les événements de Picard. Quand une supernova a menacé le monde natal des Romuliens (un cataclysme référencé par un Spock âgé dans le blockbuster Star Trek de 2009), Picard a aidé à convaincre la Fédération d’aider ses antagonistes de longue date à évacuer la planète. Picard quitta l’Enterprise pour commander l’armada de sauvetage, qui se massait sur Mars. Mais le sauvetage a été déraillé par des synthétiques voyous à la surface, qui se sont révoltés pour des raisons inconnues et ont détruit la flotte et les chantiers navals, produisant un bilan de plus de 92 000 morts. À la suite de cette catastrophe, la Fédération a interdit les synthétiques et Starfleet a abandonné ses efforts pour sauver les Romuliens. Picard a condamné les deux décisions et a démissionné en signe de protestation. Embusqué par l’intervieweur, qui demande à savoir pourquoi il a quitté Starfleet, il claque: «Ce n’était plus Starfleet.»

À certains égards, Picard est toujours Picard, mais la trahison de Starfleet et ses années loin de la barre l’ont également affecté. «Après si longtemps, parfois je crains que vous n’ayez oublié ce que vous avez fait, qui vous êtes», explique l’un des compagnons de Picard, qui l’exhorte à «être le capitaine dont ils se souviennent». Dans les premiers épisodes, Picard fait quelques pas hésitants pour devenir à nouveau ce capitaine. Lorsque Dahj (Isa Briones) – une synthétique secrète qui ne sait pas qu’elle n’est pas humaine – apparaît à son château et lui demande de l’aide, son sens du devoir depuis longtemps dormant le renvoie au siège de Starfleet. Les cuivres rejettent son histoire sur les synthétiques réalistes et les raids romuliens comme «les illusions pitoyables d’un homme autrefois grand désespéré d’avoir de l’importance», alors il se lance dans une mission non autorisée, aidé par un scientifique qui étudie les synthétiques (Alison Pill), une ancienne Collègue de Starfleet qui a son propre agenda (Michelle Hurd), et un ex-pilote de Starfleet (Santiago Cabrera) qui accepte de l’emmener hors du monde à la recherche du fabricant de synthétiques qui pourrait avoir créé Dahj et sa «sœur» à partir des restes de Data.

Picard fait parfois un signe de tête à The Next Generation: en plus du nom du chien, il y a un hologramme de l’Enterprise dans le hall de Starfleet, une brève visite des archives remplies d’artefacts de Picard, et une intrigue secondaire sur le Borg, ainsi qu’une phrase musicale de la chanson thème TNG qui apparaît dans Picard. La nouvelle série présentera quelques apparitions de vétérinaires de Trek autres que Brent Spiner, dont Marina Sirtis, Jonathan Frakes (qui dirige également deux épisodes) et Jeri Ryan du Voyager. Il est impossible pour les fans de la première série Star Trek de Stewart de ne pas ressentir un nouvel élan de nostalgie chaque fois que le vieil amiral prépare une tasse d’Earl Grey.

Mais Picard indique très tôt que la nouvelle série n’est pas un redémarrage de nouvelle génération. “Ce n’est plus votre maison!”, Un officier supérieur gronde chez Picard lors de sa visite à Starfleet. Dans une autre scène, l’un des compagnons de Picard lui dit: «Vous avez besoin d’un équipage. Riker, Worf, La Forge. »Picard rejette l’idée. «J’y ai pensé et ils le feraient en un clin d’œil», dit-il. “Et c’est précisément pourquoi je ne peux pas leur demander.” Peut-être que Frakes, Michael Dorn et LeVar Burton se seraient inscrits pour une deuxième tournée. Mais, poursuit Picard, “je ne veux pas avoir à revivre ça.”

Stewart non plus, qui a dit qu’il en avait fini avec Picard après Némésis. L’acteur avait initialement prévu de rejeter le terrain pour Picard, mais il a été accroché par la chance de jouer dans une autre sorte de Star Trek. Contrairement aux quatre dernières séries de Star Trek, Picard porte le nom d’une personne, et non d’un navire ou d’une station spatiale. (Ce n’est que le dernier des trois épisodes mis à la disposition des critiques à l’avance que Picard a la chance de dire «Engager».) Et bien que cette personne soit quelqu’un que nous connaissons, ce n’est pas le croisé diplomatique, principalement stoïque d’autrefois. Stewart, 79 ans, bouge avec précaution et a une voix enrouée qui convient à l’amiral mis à l’écart. Picard est toujours cérébral et idéaliste, mais quand la série commence, il est plein de remords, battu et amer. Il est aussi un peu moins distant et réservé, libéré de la vie solitaire de commander un équipage. Cette version de Picard est un citoyen privé, et nous nous demandons s’il est prêt à sauver la galaxie à nouveau.

Selon les normes de Star Trek, Picard semble simple et terre-à-terre (littéralement), relativement libre de traditions impénétrables, de chronologies alternatives ou de détours vers l’univers miroir. Moralement parlant, cependant, la série est plus trouble que le TNG utopique avait tendance à l’être. Picard remet en question le jugement de Starfleet (certes, pas pour la première fois), mais il n’a pas nécessairement raison; Le côté de l’histoire de Starfleet est également convaincant. À la manière typique de Trek, Picard est en partie inspiré par les événements du monde réel: la lutte essentielle de Star Trek, l’isolationnisme contre la coopération, résonne à l’ère du Brexit et du président Donald Trump.

Pour l’instant, la franchise de films Star Trek que Stewart a jadis ancrée est en sommeil, bien qu’un quatrième film de la chronologie redémarrée soit en préparation et Quentin Tarantino a inspiré un film dérivé de Star Trek distinct (qu’il n’a plus l’intention de diriger) . Sur le petit écran, cependant, la franchise se déroule au maximum. Picard a été co-créé par Alex Kurtzman, qui écrit et produit des films et des projets télévisés Star Trek depuis le redémarrage de 2009, avec d’autres vétérans de la découverte Kirsten Beyer et Akiva Goldsman et le romancier et scénariste Michael Chabon, qui sert également de showrunner. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison de 10 épisodes, et Stewart a suggéré que l’histoire en soutiendrait un troisième.

Pour Kurtzman, qui a signé un accord global de cinq ans avec CBS en 2018 pour superviser l’expansion de la télévision de Star Trek, la directive principale semble aller hardiment là où Star Trek n’est pas allé auparavant. Discovery, qui a fait ses débuts en 2017 et devrait revenir pour une troisième saison cette année, est la première série télévisée Star Trek entièrement sérialisée. À cet égard, Picard suit les traces de Discovery, mais il colonise également de nouveaux territoires. Même selon les normes de la franchise philosophique, Picard est calme et contemplatif, une étude de caractère Logan-esque centrée sur une personne âgée qui opère en dehors de Starfleet.

Discovery et Picard seront probablement rejoints plus tard en 2020 par Star Trek: Lower Decks, une série animée qui marquera la première incursion de la franchise dans la comédie. CBS développe également une série dérivée mettant en vedette le personnage de Michelle Yeoh Discovery, Philippa Georgiou, qui se concentrera sur les défenses ténébreuses de Starfleet et l’agence de renseignement, Section 31. Le portefeuille de Star Trek TV comprend également Short Treks, une série d’anthologie de 10 à 20 des épisodes de minutes se lient à d’autres propriétés de Star Trek et à The Ready Room, une émission en direct sur Facebook hébergée par Wil Wheaton.

À un moment donné, la fatigue de Trek peut s’installer, mais sur la base des premiers épisodes, amener Stewart à Star Trek – sinon tout à fait à la chaise du capitaine – était une entreprise valable, ne provoquant pas de palpation. “Pourquoi calez-vous, capitaine?”, Demande Dream Data à Picard dans la première scène de la série. “Je ne veux pas que le jeu se termine”, répond Picard. CBS ne veut pas que l’assaut de Star Trek TV se termine: en 2018, le président de CBS TV Studios, David Stapf, a déclaré: “Mon objectif est qu’il y ait toujours quelque chose de Star Trek sur All Access.” Avec Picard, le réseau se rapproche d’une série pour le faire.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer