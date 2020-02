Pierre-Emerick Aubameyang à Barcelone? Les géants de la Liga DID veulent que Arsenal devance Arsenal en janvier alors que le directeur sportif révèle son admiration

Le directeur sportif de Barcelone, Eric Abidal, a admis l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang WAS sur la liste de souhaits du club en janvier.

L’ancien international français a déclaré que Fernando Llorente de Naples et Olivier Giroud de Chelsea étaient également des cibles possibles pour Barcelone – mais les géants de la Liga ont finalement décidé de ne pas faire de choix pour un nouvel attaquant.

Abidal a déclaré au journal catalan Sport: «Il y a une liste avec des joueurs comme Giroud, Llorente ou Aubameyang, mais pour une chose ou une autre, nous avons décidé de ne pas signer. Nous pensons que c’est mieux pour le club. »

. – .

Pierre-Emerick Aubameyang a suscité l’intérêt de Barcelone tout au long du mercato de janvier

Le contrat d’Aubameyang est terminé à la fin de la saison prochaine et s’il ne prévoit pas un renouvellement, les Gunners pourraient être contraints de le retirer cet été.

Pourrait-il alors rejoindre le Barça, ayant manqué un changement de janvier au Camp Nou?

Abidal a refusé de confirmer ou de nier un éventuel swoop d’été pour Aubameyang, mais il a certainement exprimé son appréciation du joueur.

Le directeur sportif a ajouté: «Je le connais. Il a un profil qui a de la profondeur. Il est important et dans son équipe, il est décisif.

«C’est bien d’apporter ce profil de joueur qui peut être sur le marché et vous aider. Nous verrons ce qui se passera. “

COLÈRE

Les propriétaires de Liverpool font fureur à Boston en acceptant de vendre un joueur vedette à une équipe rivale

PASSION

Un père, un coach et un mentor: l’homme derrière Reece et la montée rapide de Lauren James

COCKSURE

Un fan de Newcastle s’expose avec une “célébration en hélicoptère”, selon une star en riant

drame

Des luttes intestines à Barcelone alors que Lionel Messi frappe le directeur sportif Eric Abidal

minou

Lampard obtiendra un budget de 150 millions de livres sterling cet été – veut Dembele, Chilwell et un buteur de 20 buts

potins

Liverpool veut un as des Rangers, la signature d’Arsenal de 15 millions de livres sterling, les plans d’été de United expliqués

CHOISI

Comment les Spurs devraient regarder contre Southampton sans Bergwijn et un as de 5 millions de livres sterling

John Motson en concert avec Paul Hawksbee de talkSPORT – achetez vos billets ici

EXCEPTIONNEL

Le plus jeune club de Liverpool jamais félicité pour “ jouer à l’identique avec la première équipe ”

annoncé

Tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup: Liverpool affrontera Chelsea et Man United, hôte du Derby de Rooney

Abidal est actuellement impliqué dans une querelle interne avec Lionel Messi après avoir affirmé lors d’une interview que les joueurs de Barcelone n’avaient pas travaillé assez dur sous Ernesto Valverde, ce qui a conduit au limogeage de l’ancien manager le mois dernier.

Abidal a déclaré à Sport: «Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits [with Valverde] et ils n’ont pas non plus beaucoup travaillé. Il y avait également un problème de communication interne.

«Mais il y a des choses, en tant qu’ancien joueur, je peux sentir. J’ai dit au club ce que je pensais et qu’une décision devait être prise. »

Messi a riposté sur les médias sociaux et a exigé des noms d’État Abidal lors des allégations concernant les joueurs.

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a depuis décidé de s’entretenir avec Abidal pour discuter de son avenir au Camp Nou.

.