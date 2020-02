Pierre-Emerick Aubameyang et Eddie Nketiah marquent alors qu’Arsenal bat Everton aux Emirates

Arsenal a prolongé sa séquence sans défaite en Premier League à sept matchs en battant Everton 3-2 aux Emirats.

L’équipe de Mikel Arteta a rebondi après le premier revers d’un but de Dominic Calvert-Lewin avec un d’Eddie Nketiah et une attelle de Pierre-Emerick Aubameyang pour leur donner les trois points dimanche.

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué deux fois pour Arsenal contre Everton

Il a fallu moins d’une minute à Everton pour aller de l’avant aux Emirats. Calvert-Lewin a terminé acrobatiquement après Arsenal n’a pas réussi à faire un coup-franc de la droite de Gylfi Sigurdsson.

Arsenal était à égalité à la 27e minute lorsque Nketiah a passé de façon experte Jordan Pickford sur le centre de Bukayo Saka.

Et cinq minutes plus tard, ils étaient en avance. La superbe balle de David Luiz a propulsé Aubameyang dans la course et il a terminé froidement devant Pickford.

Dominic Calvert-Lewin a ouvert le score à la première minute pour Everton

Everton était de niveau dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque Richarlison a obtenu la moindre touche sur une tête de Yeri Mina pour dépasser Bernd Leno.

C’est Arsenal qui a pris le départ éclair après l’intervalle pour reprendre la tête.

La profonde croix de Nicolas Pepe à droite a été inclinée de la tête pour son deuxième de l’après-midi par Aubameyang.

Eddie Nketiah a marqué le premier but d’Arsenal

Nketiah a eu la chance de sceller les trois points dans les dernières minutes du match avec un tir de loin, mais a été tenu à l’écart par le dessous de la barre transversale.

Les joueurs d’Arsenal avaient essaimé sur une mauvaise passe de Pickford et l’attaquant a eu la chance d’ajouter un quatrième but mais n’a pas réussi à se convertir.

Calvert-Lewin a profité d’une belle occasion large après qu’Arsenal ait coupé pour un court virage tandis que le remplaçant Moise Kean a lancé un tir devant le poste de Leno alors que les hommes d’Arteta ont survécu pour réclamer leur troisième victoire en une semaine.

Les Gunners sont passés au neuvième rang de la Premier League et à sept points de Chelsea à la quatrième place tandis qu’Everton a chuté au 11e rang.

