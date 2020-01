Pierre-Emerick Aubameyang manquera les trois prochains matchs d’Arsenal alors que sa tentative de renverser le carton rouge échoue

L’appel d’Arsenal contre le carton rouge présenté à Pierre-Emerick Aubameyang lors de leur match nul avec Crystal Palace n’a pas abouti.

L’attaquant a été expulsé samedi à Selhurst Park pour un défi tardif sur Max Meyer.

. ou concédants de licence

Aubameyang manquera les trois prochains matchs d’Arsenal, contre Sheffield United, Chelsea et Bournemouth

Le joueur de 30 ans a initialement reçu un carton jaune, mais la mise en garde est passée au rouge après l’intervention du VAR.

Après le match, Mikel Arteta a déclaré à talkSPORT qu’il n’avait «rien à redire» à la décision après avoir vu des rediffusions.

Arsenal, cependant, a estimé qu’une punition de trois matchs était excessive et a fait appel à la FA pour essayer de la réduire ou de la renverser.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Manchester United vs Wolves (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Sheffield United (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

Ils auraient senti qu’un certain nombre de défis similaires en Premier League n’étaient pas punis par des cartons rouges, y compris le plaquage d’Andy Robertson sur Japhet Tanganga quelques heures plus tard lors de la victoire 1-0 de Liverpool sur Tottenham.

Cet appel a cependant été rejeté et l’attaquant gabonais ratera le match à domicile contre Sheffield United, suivi des deux matches à l’extérieur à Chelsea et à Bournemouth.

La légende d’Arsenal Ray Parlour dit qu’il aimerait que les Gunners signent John Stones de Manchester City

Sead Kolasinac sera également indisponible pour l’affrontement des Blades aux Emirats en raison d’une tension à la cuisse tandis que Hector Bellerin est évalué avant le match en raison d’un ischio-jambier droit serré.

Kieran Tierney vise à reprendre l’entraînement complet en mars alors qu’il se remet d’une épaule droite luxée.

Le seul autre absent à long terme est Calum Chambers, qui est absent pour le reste de la saison après avoir rompu son ligament croisé antérieur au genou gauche.

.