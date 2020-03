Ping-pong incontournable de Scocco: River ou Newell, son partenaire le plus talentueux et l’appel de Boca

Par la force d’objectifs importants et de performances exceptionnelles qui valaient des titres, L’attaquant argentin Ignacio Scocco est devenu l’un des référents de l’équipe de Plaque de rivière commandé par Marcelo Gallardo, bien que son le cœur est divisé par l’amour qu’il a pour Newell’s, club dont il est issu et où il est aussi très cher.

C’est précisément à ce sujet que s’exprima le Hughes-born dans le traditionnel Challenge de 90 secondes du youtubeur “Ezzequiel”, répondant également à un rythme effréné sur divers aspects qui ont marqué sa carrière.

La fissure n’a pas pu être tranchée entre le “Millo” et la “lèpre”, ni entre le “Superclassic” et le classique Rosario, ni entre le “Doll” et le “Tata” Martino, mais il a laissé des titres pour encourager les deux: a choisi son DT actuel comme le meilleur du football argentin, Nacho Fernandez comme le joueur le plus en vue et il n’a pas fermé les portes de NOB pour le retour: “C’est possible, Maxi Rodriguez m’a appelé plusieurs fois“, a-t-il dit, interrogé sur son retour au Parc.

Scocco a choisi Fabrizio Angileri comme partenaire le plus dépendant du téléphone, Bruno Zuculini comme le plus fachero et “Poroto” Lux comme celui qui s’habille le plus mal. “Nous avons un groupe WhatsApp sur le campus appelé River Plate“at-il ajouté.

Au moment de choisissez un mot pour décrire votre jeu, Nacho a choisi “quilombo”. Ce mot aurait été présent dans sa vie s’il avait choisi répondre à l’appel de Boca, qui l’a contacté pour rejoindre le club, mais craque a choisi River pour sa famille.