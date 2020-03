Piqué estime que ce Real Madrid est le pire qu’il ait vu

Gerard Piqué a été le meilleur joueur du Barça ce soir. On pourrait dire qu’avec Ter Stegen, ils ont empêché le Real Madrid de marquer plus de buts qu’il n’en a atteint. Le culé central a coupé tout ce qui est venu et a évité de nombreuses occasions de marquer du côté de Madrid.

Le résultat aurait pu être différent si le Barça avait réussi à préciser certaines occasions. Arthur et Griezmann étaient proches du but de Blaugrana.

Mais comme tout le monde connaît Piqué, la centrale du Barça n’a pas pu éviter de «casser» l’équipe rivale à la fin du match: «L’un des pires Madrid que j’ai vu»

Nous connaissons tous le centre du Barça mais il ne semble pas que cette fois-ci je dise qu’il va faire du mal au rival, sinon parce qu’il pense que c’était ainsi que la rencontre