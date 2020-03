Piqué et Ramos ne devraient pas être olympiques pour la cohérence de la Fédération

Hier, la liste des joueurs de football sélectionnables pour les Jeux Olympiques était connue. La liste comprend plus de trois cents noms et comprend ceux de Sergio Ramos et Gerard Piqué. Ce sont des joueurs de football qui ont exprimé leur prédisposition à participer aux Jeux, le seul tournoi majeur auquel il leur reste à jouer.

Bien qu’ils soient deux joueurs de niveau éprouvé qui apporteraient beaucoup d’expérience au groupe, l’entraîneur Luis de la Fuente devrait les oublier lors de la liste, conformément à la politique que la Fédération espagnole de football a toujours suivie en ces cas.

Le règlement des Jeux de Tokyo n’accepte que trois joueurs nés avant le 1er janvier 1997 dans les appels. La politique de la Fédération a toujours été d’utiliser ces places chez les joueurs qui ont remporté le billet olympique dans le sous-championnat Euro-21 respectif mais qui ne pouvaient pas en profiter selon l’âge. Et en Espagne, il y a neuf de ces cas: Pablo Fornals, Fabián Ruiz, Dani Ceballos, Mikel Merino, Alfonso Pedraza, Martín Aguirregabiria, Antonio Sibera, Junior Firpo et Marc Roca.

Tous les joueurs précédents, en plus, ont été importants pour Luis de la Fuente dans la réalisation des moins de 21 ans européens d’Italie et de Saint-Marin en 2019. Il est déjà difficile d’avoir à en perdre six, donc omettre deux autres pour les vétérans Ramos et Piqué serait un sérieux problème pour les jeunes, dont l’illusion de participer aux Jeux Olympiques est également élevée.

De plus, avant l’Eurocup, compétition dans laquelle il sera difficile de ne pas voir Sergio Ramos et aucun joueur du sub 21 comme Mikel Oyarzabal ou Fabian Ruiz précité. Les Jeux Olympiques commencent juste après la fin du Championnat d’Europe. Donc, pour le bien de l’équipe, il serait contre-productif pour les joueurs de participer aux deux compétitions.

Personne ne doute du saut de qualité qu’apporterait Ramos et Piqué. Mais le collectif est et doit toujours être au-dessus de toute individualité. Par conséquent, l’équipe olympique de football devrait donner la priorité aux joueurs qui ont remporté le ticket olympique grâce auxquels il est question de l’inclusion de deux joueurs qui ont échoué.