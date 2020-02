Piqué explique pourquoi il aime Messi plus que Maradona

Le défenseur du Barça a assisté aux médias lors de la conférence de presse avant le match entre le SSC Napoli et le FC Barcelone, où il a répondu à plusieurs questions. L’un d’eux était le débat entre Lionel Messi et Diego Armando Maradona en tant que meilleur joueur.

Gérard Piqué a fait une apparition compliquée après la polémique des réseaux sociaux au sein du club, mais il a su la prendre naturellement et avec les tableaux qui la caractérisent. Outre ce sujet brûlant, il a également exprimé son opinion entre les deux footballeurs argentins et, comme cela n’est pas surprenant, il a balayé la maison en optant pour La Pulga:

“Je pense que tout a été dit sur Maradona, non? Un joueur unique dans l’histoire du football, un joueur qui a beaucoup donné à ce sport, qui est passé par le FC Barcelone et, bien sûr, aussi par le Napoli. Et cela restera dans les mémoires pour toujours. Mais allez Si vous me demandez entre Diego ou Leo, ce qui est, je pense, la question à un million de dollars, je l’ai vécu de près et je l’ai eu comme partenaire pendant tant d’années, je reste avec la régularité de Leo et avec la magie qu’il fait quotidiennement pendant tant d’années“

Le défenseur catalan et l’attaquant argentin sont ensemble dans le club depuis l’été 2008, ajoutant également leur tournée dans les catégories inférieures avant l’Erasmus de Gerard Piqué à Manchester United. Depuis lors, ils ont ajouté quatre ligues de champions, huit éditions de LaLiga, six de la Copa del Rey, six de la Super Coupe d’Espagne, trois de la Super Coupe d’Europe et trois Coupes du Monde des Clubs. Au total, il y a 30 titres ensemble.

