Piqué explose contre un journaliste qui défend Bartomeu et l’appelle “marionnette”

Lorsque les eaux ont semblé revenir à leur canal à Can Barça après la rencontre de Josep María Bartomeu avec les capitaines de la première équipe, Gerard Piqué a mis le feu aux réseaux sociaux en répondant à un tweet d’un journaliste lié au président. Le culé central a déclaré à Marçal Lorente, animateur d’une émission de radio et chroniqueur pour Mundo Deportivo, de “titella”, en espagnol “marionnette”.

Auparavant, Lorente avait rendu un message viral dans lequel il défendait Bartomeu en déclarant: «Depuis de nombreuses années je connais l’environnement du Barça et l’idiosyncrasie du partenaire culé et heureusement il est de moins en moins manipulable et plus intelligent et sait identifier qui veut atteindre le Barça pour l’utiliser pour leurs intérêts médiatiques, politiques et économiques.

Ce message a enflammé un J’ai demandé qu’il ne semble pas être parti très satisfait de sa rencontre avec le président, malgré le fait que le contraire ait été dit derrière les portes après les explications de Bartomeu en personne à Messi, Busquets, Sergi Roberto et le Piqué susmentionné.

Le message de la controverse.

Le président controversé du groupe Kosmos a été mouillé et l’a fait contre un conseil d’administration où son grand-père, Amador Bernabéu, joue toujours un rôle représentatif pour le club Piqué, loin de laisser la polémique se calmer, l’a attisée avec un message qui a de nouveau semé la polémique.

Barçagate est devenu un Chinois de plus dans la chaussure de Bartomeu. Ceci est un complot dans lequel le club culé a payé les factures des médias sociaux afin que salir l’image de certains joueurs et soutenir Bartomeu à travers la société I3 Ventures. Piqué n’oublie ni ne semble pardonner.