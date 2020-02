PJ Walker est un moulinet phare pour les Roughnecks

Si la XFL cherchait un nouveau He Hate Me, ils l’ont probablement trouvé dans PJ Walker.

Les gens disent qu’il n’y a pas autant de bons quarts-arrière dans la XFL et, honnêtement, cela pourrait être vrai. Je ne suis pas le gars qui pourrait réfuter celui-là.

Ce que je peux dire, cependant, c’est que PJ Walker est le quart-arrière le plus amusant de la XFL. Et si vous ne l’avez pas encore vu diriger les Houston Roughnecks cette saison, vous manquez.

Ce mec ressemble vraiment à la version XFL de Michael Vick. C’est comme si Walker jouait littéralement Madden ou quelque chose comme ça.

Walker est un maître de l’improvisation au niveau XFL, et il transforme fréquemment ce qui devrait être rien en gains positifs. Au deuxième quart, il a pris un cliché errant et l’a juste pris dans la zone de fond lui-même comme si ce n’était rien. Tout simplement dépassé tout le monde.

Ce mec est irréel. Il est également ici pour lancer des touchés de 84 verges avec des défenseurs enroulés autour de ses jambes. Comme ça?

Écoutez, je ne vais pas dire que Walker est le joueur de football le plus amusant au monde à regarder en ce moment, mais je ne vais pas non plus le dire. Ce n’est pas seulement moi! Twitter est d’accord.

Aucune idée si cela se traduit par un tir à la NFL pour lui, mais est-il amusant à regarder.

