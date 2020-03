Plus d’athlètes devraient être comme KD sur les réseaux sociaux

À présent, vous savez probablement tout sur Kevin Durant et ses utilisations des médias sociaux au fil des ans.

Vous connaissez les comptes brûleurs qu’il a utilisés pour se défendre contre ses ennemis, les combats sur Twitter dans lesquels il s’est engagé avec d’anciens coéquipiers et les discussions intelligentes sur le match de basket-ball qu’il a eu avec des gens qu’il n’a jamais rencontrés.

Maintenant, le double MVP de la finale de la NBA aide même à apaiser l’esprit d’étrangers qui ont subi une blessure comme la sienne et sont préoccupés par leur propre avenir.

C’est ce qu’a fait Durant lundi lorsqu’il a répondu à un gars qui a déchiré son Achille et subit une opération de reconstruction dans quelques semaines. Ce gars a demandé à KD à quel point il souffrait après la procédure et KD a répondu: «Tu vas bien. Juste une petite pincée de douleur. “

C’est génial?

Le gars a répondu à KD, disant qu’il avait aidé à soulager ses nerfs et qu’il était maintenant prêt à subir cette opération et à se remettre en route.

Et avec cela, nous avons vu à quel point les médias sociaux peuvent être formidables – un fan et un joueur légendaire parlant d’humain à humain, offrant leur soutien avant de poursuivre leur journée.

Trop souvent, Twitter est un endroit horrible où des étrangers disent des choses horribles aux athlètes. Les joueurs réagissent parfois en conséquence, et toute la haine continue et continue.

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué récemment, mais il y a des choses folles qui se passent dans le monde et plus nous pouvons avoir de moments comme celui-ci entre KD et un fan, mieux nous serons. Plus nous nous traitons tous avec respect et gentillesse, mieux nous serons. Parce que mec, il n’y a pas une tonne de ça de nos jours.

Il y a d’autres athlètes dans le monde du sport en ce moment qui s’amusent également avec les médias sociaux – comme le golfeur du PGA Tour Max Homa, qui est devenu viral pour avoir hilarement brisé les oscillations des fans qui veulent être torréfiés par un pro. Homa est également très bon pour se moquer de lui-même quand il fait quelque chose d’embarrassant pendant un tournoi – comme presque frapper un caméraman avec une tige incroyable dans la ronde finale de l’Arnold Palmer Invitational.

Espérons que les horribles tweets n’orientent pas les athlètes comme KD, Homa et d’autres qui aiment s’amuser loin d’un médium qui peut en fait être utilisé de manière amusante pour connecter des stars avec des Joes moyens qui traversent certaines choses.

N’allez pas chasser ces athlètes!

La prochaine fois que vous songez à tweeter quelque chose de terrible à un athlète (ou n’importe qui!), Effacez-le et tweetez quelque chose de bien ou de drôle à la place.

Voyez ce que cela vous fait.

Et voyez ce que cela leur fait.

