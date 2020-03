Plus de 60 clubs n’appartenant pas à la ligue envoient une lettre à la FA pour remettre en question la décision d’annuler la saison avec une «hâte inutile et inexplicable»

Une lettre conjointe signée par plus de 60 clubs non-ligue de partout au pays a été envoyée aujourd’hui à la Football Association pour remettre en question la décision d’annuler la saison.

La FA a été critiquée pour avoir annulé la saison pour les divisions non-ligue sous la Ligue nationale et la Ligue nationale nord et sud, et pour le football féminin sous la Super ligue et championnat féminin, en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le football a été suspendu dans le monde entier en raison de la pandémie de coronavirus – et maintenant les ligues sont entièrement annulées

Le président de South Shields, Geoff Thompson, a déclaré la semaine dernière qu’il envisagerait une action en justice concernant la décision, qui n’a pas encore été ratifiée par le conseil de la FA, son club étant désormais l’un des 64 à signer une lettre à l’organe directeur.

La lettre accuse la FA d’agir avec “une hâte inutile et inexplicable” et dit que cela “était couplé à (a) un manque total de dialogue substantiel ou de consultation avec les clubs concernés”.

La lettre affirmait également que les clubs des étapes un et deux du système de la Ligue nationale – la Ligue nationale et la Ligue nationale du Nord et du Sud – “avaient été retirés de la décision à la 11e heure” et demandaient: “Comment la FA peut-elle justifier le traitement de différents étapes sous la bannière non-ligue différemment? “

Les signataires de la lettre ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec la décision d’arrêter le jeu pendant la crise sanitaire actuelle, mais ne pouvaient pas comprendre pourquoi les résultats ont été annulés dans les ligues inférieures tandis que la Premier League, l’EFL et d’autres restent en attente dans l’espoir de terminer la saison.

“La plupart des clubs des étapes trois à six ont désormais terminé 70 à 80% de leurs matches de championnat, et il est incompréhensible que ces résultats soient délégitimés et supprimés sur la base que le dernier trimestre de la saison ne peut pas être réalisé à l’avenir, »Dit la lettre.

«Notre demande à la FA de reconsidérer sa décision consiste également à envoyer un message aux fans de nos clubs, qui ont dépensé de l’argent durement gagné pour suivre leurs équipes à travers le pays, leur faisant savoir que leur soutien n’a pas été vain. “

Jersey Bulls et Vauxhall Motors, deux clubs qui avaient mathématiquement obtenu la promotion de leurs divisions respectives cette saison, sont parmi les signataires de la lettre, mais d’autres ont dit qu’ils le faisaient pour protéger l’intégrité de la compétition.

Ils ont souligné le désir déclaré de la FA de terminer le trophée de la FA, malgré le fait qu’une demi-finale opposera la division centrale du sud à Halesowen Town – dont la saison devrait être annulée – contre la Ligue nationale du côté sud des Concord Rangers – dont la campagne reste valide.

La lettre a également rejeté l’affirmation de la FA dans sa propre déclaration selon laquelle elle «est parvenue à un consensus» avec les étapes trois à six du système de la Ligue nationale, affirmant que de nombreux clubs étaient contre cette décision tandis que d’autres n’avaient pas été correctement consultés.

“Une crise comme celle-ci est un moment décisif pour la FA et les relations qu’elle choisit d’avoir avec le football hors championnat et de base”, indique la lettre.

