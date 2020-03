Plus de cas NBA Covid-19

De l’écriture

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. a10

Plus de cas de coronavirus continuent de se produire dans la NBA. Les Philadelphia 76’s ont annoncé que trois membres de l’institution étaient positifs, tandis que les Los Angeles Lakers en ont confirmé deux et les Denver Nuggets et les Boston Celtics, tous deux avec un, mais sans préciser les noms des personnes impliquées. De cette façon, la ligue de basket-ball des États-Unis ajoute 14 personnes infectées, parmi lesquelles la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant.

