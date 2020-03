“Plus de gens pourraient venir chercher leur dose de football!” – Le président de Sutton United sur ce que le coronavirus signifie pour les clubs de la Ligue nationale

Le président du club de la Ligue nationale, Sutton United, a déclaré à talkSPORT qu’il espérait que davantage de personnes viendraient à leurs matchs pour «obtenir leur dose de football».

La Premier League et l’EFL ont reporté toute activité de football dans les quatre premiers niveaux des matchs anglais en raison de l’épidémie de coronavirus.

Que feront les fans sans match? Soutenez votre club local hors ligue!

Cependant, pour le moment, la Ligue nationale a fait un énorme appel pour que les matchs se déroulent comme prévu ce week-end – bien que six matches aient été supprimés.

Sutton hébergera Hartlepool United à Gander Green Lane, au sud de Londres, samedi après-midi – à 15 h 00 – et il y a une chance qu’ils obtiennent une plus grande foule que d’habitude.

Les supporters de Chelsea, Fulham et Crystal Palace à proximité se tourneront tous les pouces avec leurs matchs reportés pour les trois prochaines semaines, et beaucoup pourraient chercher à soutenir leurs équipes locales de la ligue inférieure.

Et le chef de Sutton, Bruce Elliot, a déclaré que le soutien supplémentaire serait le bienvenu, car tout effet négatif de l’épidémie de coronavirus aurait un «impact énorme» sur l’avenir du club et des autres côtés plus bas de la pyramide.

Si plus de fans se présentent, il insiste sur le fait que le club travaille dur pour créer un environnement sûr, propre et sain pour les visiteurs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que le match se poursuive, Elliot a déclaré à talkSPORT samedi matin: «C’est une bonne question.

«Je pense qu’il était 50-50 hier lorsque nous avons entendu l’annonce de la Premier League et de l’EFL.

«Si je suis totalement honnête, je pensais que la Ligue nationale ferait probablement de même.

«C’est un ensemble extraordinaire de circonstances. Ils ont évidemment pris conseil auprès du gouvernement, et nous devons demander conseil à la ligue et à la FA.

“Alors oui, je pense que je suis probablement un peu surpris, mais nous nous efforçons de veiller à ce que les gens soient pris en charge.

“S’ils décident de venir, je ne sais pas, je pense que certaines personnes pourraient décider de ne pas venir à cause de cela, mais alors il pourrait y en avoir quelques autres parce qu’ils aiment leur dose de football!

“C’est une situation unique et nous, en tant que club, devons simplement agir de la manière la plus responsable possible et prendre toutes les précautions nécessaires et nous assurer que, dans la mesure du possible, tous ceux qui viennent sont pris en charge et en sécurité.”

Les matches de Premier League, Championship, League One et League Two ont été reportés, mais la Ligue nationale continue

Bien que les matches de la Ligue nationale se dérouleront ce week-end, il n’y a actuellement aucune garantie qu’ils continueront tout au long de la peur du coronavirus.

Et a demandé quel impact cela aurait sur les clubs hors ligue si la saison était arrêtée, le chef Sutton a ajouté: «Cela aurait un impact énorme.

«Nous essayons de générer autant de revenus que possible de toutes les différentes sources, y compris la location de notre terrain 3G, et s’il n’y avait personne visitant le club non seulement pour des raisons de football mais aussi pour les facultés sociales, je pense que ce serait un problème majeur .

«Ce n’est pas seulement nous, il y aura énormément de clubs dans l’EFL, la Ligue nationale et les ligues en dessous de nous où cela aura un impact énorme.

«Nous devons disputer quatre matchs à domicile en mars et si c’est le dernier match auquel nous disputons aujourd’hui, cela aura un impact énorme sur les finances. Ce n’est pas seulement de l’argent d’entrée, ce sont les autres dépenses dans les bars, etc.

“Mais cela étant dit, il est important que nous jouions notre rôle en veillant à ce que ce virus soit maîtrisé dès que possible et que tout le monde puisse ensuite avancer et peut-être revenir à un peu de normalité.”

