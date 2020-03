Plus de pression de la part des fédérations et des commissions pour reporter le JO

., Ap et Pl

Dimanche 22 mars 2020, p. a15

Paris. Alors que la pression augmente sur le Comité International Olympique (CIO) pour reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – prévus pour juillet-août – en raison de la pandémie de coronavirus, suite aux demandes de plusieurs fédérations puissantes, le responsable du corps, Thomas Bach a souligné qu’il s’agit d’une société très complexe, où l’on ne peut agir de manière responsable que s’il dispose d’une base fiable et claire pour prendre une décision. Je comprends qu’il est difficile de faire face à cette incertitude et encore plus difficile de devoir s’entraîner dans ces conditions pour les athlètes, mais les Jeux Olympiques ne peuvent pas être reprogrammés comme s’il s’agissait d’un match de football le week-end prochain.

Les dirigeants du Comité olympique et paralympique américain font face à une rébellion croissante, de la part de groupes influents exigeant le report de la joute japonaise.

Même un membre des deux conseils (Usopcd, pour son sigle en anglais) était contre la position exprimée jusqu’à présent par l’organisme. Il a critiqué le CIO et sa décision de garder le 24 juillet comme date d’ouverture de la foire.

Pour sa part, le dirigeant de la Fédération d’Athlétisme du pays (Usatf, pour son sigle en anglais) a demandé que le concours soit reporté en raison de Covid-19.

Le président de la Fédération, Max Siegel, a envoyé une lettre de deux pages à son homologue de l’Usopc, Sarah Hirshland, lui demandant de plaider pour un report. L’action a eu lieu vendredi soir, quelques heures après que le président de la Fédération de natation a envoyé une lettre similaire.

Maintenant, deux sports qui ont contribué 65 des 121 médailles américaines et 175 de leurs 554 représentants aux derniers Jeux Olympiques demandent, selon les mots de Siegel, que l’Usopc, en tant que leader du mouvement olympique, utilise sa voix et parle au nom de la les athlètes.

Enquête auprès des gymnastes

Le leader du troisième sport qui constitue la pierre angulaire des Jeux Olympiques, la gymnastique, a envoyé une enquête aux athlètes pour leur demander leur avis sur la position de la fédération en charge de ce sport, USA Gymnastics.

Mais les États-Unis apportent la plus grande délégation à chaque édition et remportent la plupart des médailles. Ces deux facteurs ont amené le réseau NBC à payer des milliards de dollars pour diffuser la foire jusqu’en 2032.

Pendant ce temps, la fédération française de natation et d’athlétisme, ainsi que celle de l’Allemagne et de l’Espagne (également dans le football), ont rejoint l’appel, tandis que le Comité olympique brésilien a demandé que le tournoi soit reporté jusqu’en 2021, en rejoignant la non-conformité indiquée. la veille avec l’Italie, le Canada, la Norvège et même par un membre du Comité olympique japonais.

L’organisme brésilien a expliqué dans un communiqué publié samedi que la décision était nécessaire compte tenu de la gravité de la pandémie de coronavirus et des difficultés rencontrées par les athlètes pour rester à leur meilleur niveau de compétition.

Il a ajouté qu’il faisait toujours confiance au CIO. Le Brésil a organisé la joute 2016 à Rio de Janeiro, la première de l’histoire en Amérique du Sud.

Bach a assuré que face à l’urgence et en communication permanente avec l’Organisation mondiale de la santé, nous surveillons la situation quotidiennement, 24h / 24.

Le prix, la santé des athlètes

Je ne pense pas que nous devrions avoir les Jeux olympiques quel que soit le prix, en particulier le prix de la santé des athlètes. Une décision devra être prise rapidement dans les jours ou les semaines à venir, a expliqué Sebastian Coe, directeur du World Athletics.

Le CIO est également sous pression en raison du report d’autres compétitions prestigieuses, comme l’Euro 2020 ou la Copa América 2020, qui se tiendra en 2021, ou Roland Garros, qui s’est déroulé de mai à septembre.

Avec un budget de plus de 11 milliards d’euros investi pour les infrastructures et l’organisation, en plus des 11 000 athlètes et des millions de spectateurs attendus au Japon, le défi logistique d’un report serait sans précédent.

Ce serait la situation la plus injuste d’annuler les Jeux car cela détruirait les rêves de 11 000 athlètes et 206 comités nationaux olympiques, en plus de l’équipe de réfugiés, a déclaré Bach à la radio allemande SWR Sport.

