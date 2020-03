Plusieurs équipes comme Tua Tagovailoa, déclare ESPN

Plusieurs équipes comme Tua Tagovailoa, explique ESPN. En réponse aux doutes concernant la hauteur de l’ancienne star de l’Alabama dans le repêchage de la NFL 2020, Chris Mortenson d’ESPN a révélé ce qu’il avait entendu des scouts.

“L’élément clé de cette vidéo que Tua a publiée la semaine dernière, c’était seulement 10 secondes, mais c’était 10 secondes impressionnantes”, a-t-il déclaré

«La clé était essentiellement d’obtenir la reprise. Comment s’est-il senti le lendemain? Il était plutôt bon le lendemain pour ce qu’il ressentait.

«Et c’est avec les oublis du médecin et on me dit que lorsque nous arriverons officiellement à l’histoire de Tua Tagovailoa, nous constaterons que cela a été un peu comme un« entraînement Rocky IV ». Il a été si impressionnant et engagé à ses progrès sans risquer cette blessure. “

Au-delà de tout le reste, le rétablissement de la hanche de Tagovailoa dans les délais est le plus important.

“Donc, la hanche, évidemment, progresse, il a de bonnes nouvelles des médecins, il se remet bien. Et même s’il n’y aura pas de Pro Day, des vidéos seront publiées. Certaines équipes sont préoccupées par la partie sujette aux blessures avec les chevilles, mais ses médecins vous diront que ses chevilles sont mieux loties qu’avant ces procédures.

“La plupart des équipes disent fondamentalement” même si nous le faisons venir et qu’il doit redshirt un an, nous sommes bons avec ça si nos médecins sont bons avec ça. “”

Tagovailoa sera-t-il sélectionné au-dessus de Justin Herbert de l’Oregon? Le temps nous le dira.

