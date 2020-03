Pochettino et Allegri sonnent comme des remplaçants possibles de Zidane s’il quitte le Real Madrid

Les derniers résultats du Real Madrid ont déclenché les alarmes dans les bureaux de merengues, le conseil d’administration commence à douter de Zidane et de ses décisions tactiques incompréhensibles qui ont évidemment conditionné la performance d’une équipe qui avait semblé retrouver de bons sentiments, l’élimination du Real Madrid en Copa del Rey contre la Real Sociedad, la défaite au match aller par l’UCL contre Manchester City et avoir jeté la Liga contre le Betis sont les raisons qui semblent séparer les parcours du Real Madrid et de l’entraîneur français.

C’est pourquoi la presse n’a pas tardé à spéculer sur qui serait le remplaçant des Français en cas de départ, et de grands noms se sont faufilés dans la liste.

Selon différents médias, à Santiago Bernabéu aurait dans son viseur deux techniciens de renom qui avaient déjà sonné pour le Real Madrid, nous avons parlé de l’Argentin Mauricio Pochettino et de l’Italien Massimiliano Allegri. Les anciens Tottenham et Juventus (respectivement) avaient déjà sonné comme des candidats pour le banc blanc lorsque le club a décidé de licencier Santiago Solari et, évidemment, leurs noms sont restés dans l’encrier Florentino Pérez.

Le favori pour arriver serait Mauricio Pochettino, qui avait déjà déclaré publiquement son désir d’atteindre Santiago Bernabéu et d’essayer de faire l’histoire au Real Madrid. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que le télésiège du club Viking et les Français restent pour une autre saison sur le banc. Le marché d’été sera très occupé et tout peut arriver.