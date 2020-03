Podcast d’urgence du Super Mardi

Photo de Mario Tama / .

Bryan et David discutent du super mardi réussi de Joe Biden, de la vitesse à laquelle Bernie Sanders a perdu les centristes et de la suite

Bryan Curtis et David Shoemaker discutent du super mardi réussi de Joe Biden, de la rapidité avec laquelle Bernie Sanders a perdu les centristes, de l’avenir de la campagne de Mike Bloomberg, des sorties de Pete Buttigieg et Amy Klobuchar de la course, Chris Matthew quittant ‘Hardball’ et plus encore.

