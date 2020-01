Par: FTW Staff |

28 janvier 2020 16:48

Les fans et les joueurs de la NBA sont sous le choc de la mort de la légende du basket-ball Kobe Bryant. Dans cet ajout spécial du podcast For The Win, nous parlons à l’écrivain NBA des États-Unis aujourd’hui Mark Medina et Alex Kennedy de Hoops Hype de la mort et de l’héritage de Bryant qu’il laisse derrière lui.

ABONNEZ-VOUS AUX APPOD PODCASTS

.