Pollo Briseño répond aux critiques de ne pas vouloir sacrifier son salaire

Après le Clôture 2020 par coronavirus, le footballeur de Chivas, Antonio Briseño, Il a admis qu’il n’est pas disposé à réduire son salaire en raison de différentes dettes qu’il a. Avant ses déclarations controversées, plusieurs fans et certains médias ont vivement critiqué l’alPoulet«.

Cependant, la centrale rojiblanco a profité de ses réseaux sociaux pour répondre à ses détracteurs. “Quand je dis: je m’endette, c’est parce que j’ai investi dans des choses, des meubles, ma maison, un terrain, des appartements, etc. Dans beaucoup de choses, j’ai investi mon argent, donc ce n’est pas que je me donne une vie plus que je ne peux pas vivre. Je crée un héritage pour pouvoir vivre dans mon avenir“Commenta Briseño.

Il a également admis qu’il avait plusieurs accords financiers et ne pouvait pas être en retard avec les paiements. “J’ai investi dans des choses que je dois payer. Donc ces gens pour qui j’ai acheté la maison, que j’ai acheté un terrain pour eux, que je leur ai acheté des appartements et toutes sortes de choses, ils ne vont pas me dire: ah je les réduit pour que vous puissiez payer pour vos chosesAjout du ‘Poulet«.

Antonio Briseño a eu peu d’activité avec la première équipe de Chivasparce que sa place a été prise par Hiram wed, qui a gagné la confiance de Luis Fernando Tena.