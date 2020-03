Pollo Ortiz révèle comment il a été licencié de Televisa Deportes

Source: Instagram @raoulpolloortiz

Avant la naissance de TUDN, Televisa Sports avait besoin de se séparer d’une poignée de commentateurs avec l’intention de rejoindre avec succès Univision. L’une des coupes les plus notables a été Raoul, le “Poulet” Ortiz, qui, plus d’un an plus tard, a raconté comment il avait vécu son limogeage Station de télévision de Chapultepec.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Dans une interview pour La Octava Sports, Ortiz Il a assuré qu’il ne s’attendait pas à son licenciement. En outre, il a noté que il n’y avait pas d’autres explications autour de la décision qu’ils avaient prise sur lui et les autres collègues professionnels.

“Je ne m’y attendais pas. Ils m’ont appelé pour un rendez-vous un samedi matin. Ils m’ont dit que j’étais sorti. J’ai demandé des explications, ils ne voulaient pas me les donner. Ils ont fait valoir des choses très absurdes “, at-il dit.

Malgré ce qui précède, le «Poulet» Ortiz apprécié leur séjour dans Televisa Sports déclarant que c’était une expérience que vous n’oublierez jamais. Enfin, il a déclaré qu’il portait amitiés sans fin qu’il a réalisé lors de son séjour dans ladite chaîne sportive.