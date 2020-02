Pop Smoke aurait dû être le prochain grand rappeur de New York

Quatorze mois – c’est la durée exacte de la carrière de Pop Smoke, qui a commencé à Canarsie, Brooklyn, à la fin de 2018, quand il a téléchargé sa première chanson sur Internet, et s’est terminée en tragédie mercredi matin, lorsque des intrus ont fait irruption dans la maison. il louait à Hollywood Hills et l’a abattu. Il avait 20 ans.

La seule chose plus choquante que la mort terrible de Pop Smoke est sa sortie dramatique et remarquable de l’obscurité, la facilité avec laquelle il a conquis le rap new-yorkais et a donné à la ville le genre de star prête à l’emploi et potentiellement déterminante qu’elle n’avait pas vue depuis des années. Il dégageait une confiance suprême – et avec une voix comme ça, comment pourrait-il ne pas le faire? Lorsque Pop Smoke a ouvert la bouche, une râpe insondable et résonnante est sortie, un baryton méchant qui a en quelque sorte comblé l’écart entre 50 Cent et Vito Corleone. On aurait dit que sa trachée était faite de vibranium infusé de cendres de cigarette.

Cette voix unique en son genre a donné un large attrait à la musique de Pop Smoke, et il semblait désireux de grandir en tant que rappeur de grands labels. Malgré son relative inexpérience, il avait déjà établi son identité musicale en tant que champion du foret de Brooklyn, le sous-genre de rap de rue de New York de plus en plus populaire qui cartographie les conversations de merde du quartier extérieur sur la palette de production inquiétante du foret britannique. Dans le monde de Pop Smoke, les scènes de fête et la bravade de gangsters faciles se sont heurtées à des synthés sombres et fluides, à des percussions de type Howitzer-blast et à des portamento 808 qui se déchaînent comme des Kawasakis gonflés. Le plus gros coup sur Pop était que ses chansons sonnaient toutes de la même manière, mais du même coup, elles promettaient toutes des sensations immédiates et viscérales, l’équivalent en écoute de regarder avec défi dans une soufflerie. Les poids lourds de l’industrie sont venus, désireux de s’immerger dans son style de signature. Quavo a joué dans «Shake the Room», la pièce maîtresse colossale de la récente mixtape de Pop Smoke Meet the Woo 2, et plus tôt cette semaine, sur son histoire Instagram, il a révélé que lui et le rappeur Migos avaient fait assez de chansons ensemble pour constituer un mixtape commune. «GATTI», le plus proche du EP JACKBOYS dirigé par Travis Scott, n’était guère plus qu’une chanson de Pop Smoke avec un couplet de Travis à la fin.

Au cours des 14 mois de la carrière de Pop Smoke, il y a eu un été et il en était propriétaire. Tout au long de 2019 à New York, et sûrement ailleurs, son succès «Break to the Party» s’est propagé des voitures qui passaient et a joué en boucle lors des fêtes. En ville, il était plus omniprésent que les tubes comme «Old Town Road», qui accumulaient des milliards de flux et passaient tout l’été sans. 1 sur Billboard.

“Welcome to the Party” restera dans les mémoires comme l’une des meilleures chansons de rap des années 10. Il est parfait. Pop Smoke était un génie du phrasé qui empaquetait les mots de manière modérée, imprévisible et percutante. Pour simplement taper la séquence la plus mémorable de “Bienvenue à la fête” – “Salope, je suis un thot, fais-moi allumer / Gun sur ma hanche / Un dans la tête / Dix dans le clip” – ne rend pas justice à son intonation sournoise et sens du timing. Il n’était pas un parolier inventif, mais il n’était pas obligé de l’être. Sa musique mettait l’accent sur l’humeur, l’attitude et le son. Il communiquait joie et défi.

Le label de Pop Smoke, Republic Records, a commandé des remix officiels à Nicki Minaj et Skepta, mais au moment de leur sortie en août, il avait déjà produit un autre bijou: “Dior”, le deuxième hors concours de sa première mixtape Meet the Woo. Ponctué de grognements et déconcerté “hein?” ad-libs, “Dior” a donné à Pop un autre coup instantané, une invitation irrésistible à transformer n’importe quel bureau, chambre ou trottoir en piste de danse.

Né Bashar Barakah Jackson, Pop Smoke était le fils d’un père panaméen et d’une mère jamaïcaine. Adolescent à Canarsie, il a commencé à vendre de la drogue, s’est acheté une BMW Série 5 et a passé deux ans en résidence surveillée après avoir été accusé d’armes. Au fil de l’histoire, il a commencé à rapper un jour en accompagnant le rappeur Jay Gwuapo au studio. Lorsque Gwuapo est devenu trop haut et s’est évanoui, Pop Smoke a sauté dans la cabine et a enregistré son premier morceau, «MPR (PANIC PART 3 REMIX)». Ce qui est remarquable à propos de «MPR» et de sa suite, «Flexing», c’est à quel point il a l’air confortable de rapper dans sa merveilleuse voix et de glisser sur les rythmes sombres et chancelants du producteur d’East London 808 Melo, qui allait devenir son plus important collaborateur. Son style était inné, pleinement formé, sans effort – c’était au centre de son attrait.

Comme tout New Yorkais vous le dira, New York est le berceau de la musique rap, et pendant des décennies, elle a été sa capitale. Run-DMC, Rakim, Public Enemy, Wu-Tang, Busta Rhymes, Mobb Deep, Nas, Biggie, Jay-Z, Big L, Big Pun, Fat Joe, Cam’ron, 50 Cent — l’histoire de la ville depuis le milieu Des années 80 à la mi-août se lit comme une hagiographie collective, un défilé d’icônes. Mais contrairement à Toronto, Atlanta et le sud de la Floride, qui ont tous exercé une grande influence sur l’esthétique du rap et l’ordre de picage des artistes au cours de la dernière décennie, New York a produit peu de mouvements ou de rappeurs discernables pour se rassembler, à l’exception de A $ AP Rocky et Nicki Minaj . Cette crise d’identité a été particulièrement prononcée à Brooklyn. Joey Bada $$ et Young M.A. sont des piliers, mais ce sont des revivalists; Pop Smoke a été le premier rappeur de l’arrondissement depuis que le jeune maestro du jeu de tir Bobby Shmurda est apparu comme une figure de transformation qui possédait le potentiel pour faire avancer le rap de Brooklyn. Il existe des parallèles entre Bobby et Pop Smoke. Dès que Bobby a explosé, à 20 ans, les forces de l’ordre l’ont frappé d’une peine de sept ans de prison; bien que Pop ait abandonné son entreprise criminelle lorsque sa carrière musicale a décollé, le NYPD le regardait comme un faucon.

Malgré son immense popularité dans sa propre ville, Pop Smoke n’a jamais vraiment eu la chance de s’y produire. Il a fait une apparition impromptue l’été dernier lors de la série de concerts du MoMA PS1 et s’est produit sur MTV’s Fresh Out, mais en octobre, NYPD a fait pression sur Rolling Loud pour le retirer, ainsi que quatre autres rappeurs new-yorkais, du festival, affirmant qu’il s’agissait de «problèmes de sécurité publique» qui avait été «affilié à de récents actes de violence dans toute la ville». À son retour à New York de la Fashion Week de Paris le mois dernier, il a été arrêté pour avoir transporté une Rolls-Royce volée à travers les frontières de l’État quelques heures avant sa représentation prévue au Yams Day, un événement annuel qui rend hommage au défunt fondateur de A $ AP Mob. Le week-end dernier, la démonstration de Brooklyn BK Drip a eu lieu au Flatbush’s Kings Theatre. Ce fut un moment important pour le mouvement de Pop Smoke et ses contemporains, comme Fivio Foreign et Sheff G. Il se déroula sans incident sous une surveillance policière intense, quoique sans Pop; sa performance avait été annulée à la dernière minute “en raison de circonstances imprévues”. Il avait un spectacle prévu la semaine prochaine au Sony Hall de Manhattan. Il est difficile de se souvenir d’un autre moment où un artiste si essentiel à l’identité musicale actuelle de sa ville avait tant de mal à monter sur scène dans sa ville natale.

Bien que Pop Smoke n’ait jamais eu le moment new-yorkais qu’il méritait, il a passé les derniers mois à faire le tour des États-Unis et du Royaume-Uni, en contact avec d’autres circonscriptions. Les spectacles de sa mini-tournée au Royaume-Uni en décembre avaient l’air extraordinairement éclairés. Une citation qui circule sur les réseaux sociaux depuis sa mort est un extrait d’une interview qu’il a accordée lors de sa course au Royaume-Uni, avec la publication The Face. Interrogé sur son public cible, il a répondu: «Je fais de la musique pour cet enfant dans le capot qui doit partager une chambre avec quatre enfants, les jeunes qui grandissent dans la pauvreté. Je fais de la musique pour cet enfant qui a du bœuf, en pensant à comment, quand ils vont à l’école, ces gens pourraient essayer [to] tuez-moi mais je dois toujours obtenir mon diplôme pour ma maman. Je fais de la musique pour des enfants comme ça qui savent qu’ils doivent continuer, qu’il y a une meilleure façon. C’est pour ça que je le fais vraiment… Les gens qui ont vraiment besoin d’inspiration. »

La nuit après la mort de Pop Smoke, des jeunes de Canarsie et des quartiers avoisinants de Brooklyn ont inondé les rues comme si les Knicks avaient remporté la finale de la NBA. C’était la chose la plus proche que Brooklyn ait jamais eue pour un concert de Pop Smoke. Les gens ont fait exploser sa musique par des haut-parleurs, scandant les mots. Les voitures de patrouille du NYPD ont déclenché leurs sirènes et se sont déplacées avec précaution dans la foule. Quel autre artiste qui a commencé sa carrière il y a 14 mois aurait pu inspirer ce genre de fête de quartier massive et nocturne, cette symphonie d’heures, cette effusion de réjouissances, de chagrin et de célébration?

Danny Schwartz est un écrivain basé à New York dont les travaux ont été publiés dans GQ, Pitchfork et BandCamp.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer