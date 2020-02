Porto ne considère pas le retrait des Casillas

Iker Casillas Ce lundi a confirmé ce qui était un secret de polichinelle: le gardien se portera candidat aux élections présidentielles de la RFEF. Il l’a fait par le biais d’une déclaration via Twitter. Quelques heures plus tard, son club actuel, le Porto, Il a publié une déclaration pour féliciter son gardien de but et lui montrer son plein soutien dans son nouveau défi.

«Oui, je vais me présenter à la présidence de la RFEF lorsque les élections sont déclenchées. Ensemble, nous placerons notre fédération au sommet du meilleur football du monde: celui de l’Espagne », a-t-il déclaré. Iker Casillas dans votre compte Twitter officiel. De cette façon, le gardien de but a confirmé un sujet dont il parlait depuis des jours.

Beaucoup se sont posé la question: “Mais prend-il sa retraite?” Un doute qui semble avoir dissipé le Porto, votre équipe actuelle et pour laquelle Iker reste un pilier important bien que je sois hors du terrain depuis que j’ai subi cette crise cardiaque en mai de l’année dernière.

L’équipe Dragons a félicité leur gardien de but pour la mesure prise et a rappelé l’importance des Casillas pour l’équipe portugaise à travers une déclaration. «Le FC Porto félicite le gardien de but pour sa candidature à la présidence de la Fédération royale espagnole de football »disaient-ils.

Remarque sur Iker Casillas 🔵⚪️ # FCPorto #ikercasillas https://t.co/hn3Ixuogxl

– FC Porto (@FCPorto) 17 février 2020

«Le FC Porto se félicite que Iker Casillas se présente à la présidence de la Fédération royale espagnole de football. L’athlète de notre club ce dimanche était l’une des voix encourageantes qui ont été entendues à travers la vidéo dans le vestiaire à Guimarães, souffrant et vibrant comme s’il était sur le terrain. Il est donc avec cette âme de dragon que nous sommes plus satisfaits de cet objectif ambitieux que Iker s’est fixé », Ils ont conclu.