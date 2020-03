Possible, que l’UEFA reporte l’Eurocup

.

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. a11

L’UEFA annoncera aujourd’hui le report de l’Euro 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, a rapporté lundi le Financial Times. Le tournoi sera retardé dans le but de permettre aux ligues de chaque pays de se conclure et d’éviter un impact de plusieurs millions de dollars, selon le journal, qui a cité des personnes proches du dossier. Mardi, l’UEFA tiendra une réunion de crise au cours de laquelle un éventuel report de l’Euro 2020 devrait être envisagé, dont la célébration est fortement menacée par la pandémie. À son tour, le championnat allemand cherche à reporter la joute continentale européenne, a déclaré hier le directeur de la fédération de ce pays, Christian Seifert. La Bundesliga, comme d’autres tournois, est prête à faire pression sur l’UEFA, en privilégiant l’achèvement des joutes locales pour éviter une catastrophe économique, sa principale source de revenus étant les droits de télévision.

.