Potters Corner remporte Virtual Grand National, la simulation informatique remplace la course réelle annulée en raison de la crise des coronavirus

Potters Corner a couru vers la gloire à Aintree pour remporter le Grand National Virtuel 2020.

La vraie course ayant été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, la simulation informatique a certainement captivé l’imagination, les bookmakers reversant tous les bénéfices aux œuvres caritatives du NHS.

INSPIRÉ

Potters Corner avait 18-1

Cela a prouvé un renouveau épique, avec le Potters Corner (18-1) formé par Christian Williams, accroché au pilote adolescent Jack Tudor pour repousser le défi de Walk In The Mill sur la course du coude.

Any Second Now était troisième et le double héros national Tiger Roll était un quatrième galant. Burrows Saint était cinquième, mais Aso a été l’histoire de la malchance, descendant deux fois en jouant aux quilles en tête.

La victoire – montrée dans un programme spécial sur ITV organisé par Nick Luck, avec une course à ce qui aurait été l’heure de départ réelle de 17h15 – a complété un triplé national pour Potters Corner, après des victoires dans le Welsh National et le Midlands National.

INSPIRÉ

Potters Corner a été suivi de Walk In The Mill, Any Second Now et Tiger Roll

Williams, qui est basé à Ogmore-by-sea dans le Vale of Glamorgan, a déclaré: “Je suis ravi, c’est génial et génial de réconforter tout le monde dans les moments difficiles – je pense que même les gens de l’extérieur de la course étaient à l’écoute.”

«C’était quelque chose pour lequel les gens pouvaient se réjouir, les gens sont coincés dans leurs maisons et cela a probablement été bien vu. C’était quelque chose à regarder ensemble et à plaisanter un peu. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la fameuse course à la ligne, il a répondu: «Potters Corner reste très bien, il a remporté le Welsh National et le Midlands National et dans le Welsh National, ils l’ont également fermé à la mort, alors j’avais une bonne idée qu’ils pourraient le faire comme ça du coude.

“Je ne pensais pas qu’ils le laisseraient passer, il reste très bien et si cela se fait sur l’ordinateur et les statistiques, je doute qu’ils laisseraient quelqu’un le dépasser le run-in.”

mis au rebut

déclaration

«Jack avait besoin de deux vainqueurs supplémentaires pour participer à la (vraie) course, mais lorsque la course s’est arrêtée il y a trois semaines et j’ai eu une bonne idée que j’avais deux ou trois poursuivants que je pensais pouvoir gagner pour lui si nous en avions besoin. Je serais surpris si je ne pouvais pas le qualifier à temps. “

Williams a rapporté que le Potters Corner réel apprécie la vie à la maison dans le sud du Pays de Galles.

Il a déclaré: «C’est un personnage tellement décontracté, il est sur le terrain avec deux poulains – deux poulains français très précieux – et il a une influence assez apaisante. Ils l’utilisent comme un petit guide, car il est un si bon cheval si gentil.

«Nous ne sommes pas trop mal, nous prions simplement que tout le monde soit en sécurité. Le plus tôt nous pourrons reprendre la course, mieux ce sera, mais pas de panique. Si nous pouvons reprendre la course (sauts) d’ici le 1er juillet, alors génial, mais si ce n’est pas bien, ce n’est pas bien. »

