“Pour de l’argent, il serait allé en Angleterre”

Walter Fernando Guglielmone, frère et représentant de l’attaquant de PSG, a répondu au président de Athlète de Madrid, Enrique Cerezo, après avoir déclaré: «C’est dommage pour certains joueurs et leurs représentants. Nous ne devons pas être volés” L’agent de Edinson Cavani Il a souligné l’effort fait par l’Uruguayen pour jouer dans l’équipe rojiblanco malgré des propositions plus attrayantes économiquement.

Pour Cavani, jouer à l’Atlético de Madrid était un rêve selon son agent

«Et avec tout le désordre que nous avons mis en place avec le PSG? Si c’était pour de l’argent, Edi serait allé en Angleterre, à Manchester ou à Chelsea», A déclaré Walter Fernando Guglielmone au SER.

Interrogé par le bonus de signature présumé qu’il avait demandé à l’Atlético de Madrid, il a déclaré: «L’important, c’est ce qu’Edi a fait pour partir, Pensez-vous qu’Edi n’a pas joué près d’un mois pour que je laisse tomber l’opération sur commande et le laisse ne pas réaliser son rêve?“

“L’opération n’est pas sortie malgré la volonté d’Edin, prêt à recevoir moins que dans le PSG. L’Atlético n’a pas pu couvrir le coût économique total de l’opération et le PSG n’a pas souhaité baisser les montants demandés », a expliqué l’agent de Cavani. “L’Atlético n’a pas réussi à conclure un accord avec le PSG», A-t-il conclu.

Cerezo a dit qu’un jour il dira la vérité sur ce qui s’est passé avec Cavani

“Un jour, je dirai la raison pour laquelle Cavani n’est pas à l’Atlético et ils pourraient me donner raison», A déclaré le président du sommier à Movistar avant le derby. Sur l’insistance de Mónica Marchante, Enrique Cerezo a ajouté: «Un jour je dirai la vérité” Il a fallu attendre la fin de l’accident quand, chaud par les performances du VAR, a déclaré: «EC’est dommage pour certains joueurs et leurs représentants. Nous ne devons pas être volés“