Pour devenir les prochains Spurs, les guerriers ont besoin d’Andrew Wiggins

Il semble qu’hier, Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green étaient des étoiles montantes adorables dans la nouvelle meilleure équipe de la NBA. Mais cela fait presque cinq ans que les Golden State Warriors ont remporté leur premier titre. Lors de la soirée d’ouverture de la saison 2020-21, Steph aura 32 ans et Klay et Draymond en auront 30. Ils vieillissent maintenant. Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, a déclaré à The Athletic en 2018 qu’il voulait que sa franchise ait une «course de 20 ans comme les Spurs» en compétition pour les championnats. Pour avoir une chance de devenir les nouveaux San Antonio Spurs, le moment est venu où les Warriors doivent trouver leur Kawhi Leonard chez Tim Duncan de Steph.

Les Big Three des Spurs vieillissaient également lorsque San Antonio a pris une décision difficile le soir du repêchage en 2011, échangeant un prometteur gardien de 25 ans à George Hill contre les Pacers pour une perspective non prouvée à Kawhi. Duncan avait 35 ans, Manu Ginobili 34 ans et Tony Parker 29 ans. Cela s’est bien passé pour les Spurs – ils se sont rendus à quatre finales de la Conférence de l’Ouest, deux finales NBA et ont remporté un autre championnat alors que Leonard a remporté un MVP Finals et est devenu une célébrité. . Les Warriors ont fait leur propre choix jeudi dernier, envoyant D’Angelo Russell avec Omari Spellman et Jacob Evans aux Timberwolves pour Andrew Wiggins, un choix de première ronde protégé en 2021 et un choix en deuxième ronde de 2021. Ce faisant, les Warriors parient que Wiggins trouvera enfin le succès en jouant avec les meilleurs coéquipiers de sa carrière et que le Minnesota échoue avec Russell. Si les deux se produisent, Golden State sera en mesure de lutter pendant de nombreuses années à venir.

Les Spurs n’ont jamais connu de saison sans séries éliminatoires, à l’instar des Warriors, à l’heure de Duncan, mais Golden State sera en lice pour les finales la saison prochaine, peu importe comment le commerce se déroulera. Une fois que Curry, Thompson et Green seront de retour ensemble sur le sol, nous nous souviendrons tous de leur dominance historique. Mais ils devront gagner ce métier pour atteindre le succès durable que Lacob veut pour sa franchise.

Golden State a même la chance d’être dans cette position étant donné que Kevin Durant n’aurait pas marché pour rien l’été dernier. Mais les Nets voulaient signer et échanger pour Kevin Durant afin qu’ils puissent ouvrir suffisamment d’espace pour signer son copain DeAndre Jordan, ce qui était une bénédiction pour Golden State. Un double signe et échange a été orchestré, échangeant Durant et un choix de deuxième tour en 2025 pour Russell, à qui les Warriors ont donné un contrat maximum. Pour exécuter l’accord, les Warriors ont largué Andre Iguodala sur les Grizzlies avec un premier choix protégé de premier tour en 2024. Donc, dans l’ensemble, les Warriors ont échangé une étoile qui partait de toute façon, une aile du milieu des années 30 et un choix de repêchage éloigné pour une aile de 24 ans et un premier tour d’une franchise qui a fait les séries éliminatoires une fois depuis 2004.

Les Warriors ont tenté leur chance avec Russell, mais au cours des sept mois où il était sur leur liste, ils ont conclu qu’il n’était pas un joueur qui pouvait les aider à gagner au plus haut niveau. L’un des moments les plus mémorables du court mandat de Russell avec les Warriors a été quand il a rendu furieux Green avec son effort odieux au moment charnière d’un match serré:

Alors qu’il restait deux minutes et que les Warriors détenaient une avance de quatre points sur les Nuggets, Russell a été bloqué par Mason Plumlee, puis a repris sa défense alors que Plumlee le frappait au sol pour un dunk. Draymond a frappé l’air et a crié parce qu’il était si furieux contre Russell. Golden State a fini par perdre en prolongation. Les Warriors ont remporté tant de matchs au cours de la dernière décennie, car ils n’ont pas eu de trous en défense. Pour s’assurer qu’ils ne réussiront pas dans la demi-décennie à venir, ils ont échangé contre Wiggins, un défenseur de l’aile long et agile qui a montré la capacité de verrouiller des gardes rapides et des attaquants qualifiés. Bien que sa cohérence et sa concentration aient été des problèmes, Wiggins est sans aucun doute un défenseur plus percutant que Russell, et un meilleur ajustement positionnel en tant qu’aile à côté de Steph et Klay. «C’est formidable d’avoir un joueur que nous pourrions mettre LeBron, et au moins faire correspondre physiquement. C’est la position la plus difficile à garder ces jours-ci en NBA », a déclaré Steve Kerr samedi. «C’est un énorme ajout pour nous d’ajouter Andrew sur l’aile. C’est un poste que nous devions combler et nous nous en sentons vraiment bien. »

Pendant ce temps, la défense du tourniquet de Russell sera une frustration pour les Wolves, tout comme elle l’a été de Brooklyn à Los Angeles, de l’État de l’Ohio à la Montverde Academy. Karl-Anthony Towns devra devenir un protecteur de jante plus constamment dominant. Mais le Minnesota a obtenu ce qu’il voulait ici. Le président des Timberwolves, Gersson Rosas, a dû prendre cette décision pour que Towns soit heureuse. Russell et Towns sont des amis proches hors du terrain, et sur le terrain, ils pourraient être un duo offensif de rêve. Russell est un marqueur polyvalent et un meneur de jeu qui complète le premier talent offensif de KAT. Leur pick-and-roll pourrait être mortel; La capacité de tir en profondeur de Russell devrait créer des tirs plus faciles que jamais pour Towns, qui peut éclater, rouler ou intimider les décalages. Leurs autres ajouts devraient également aider. Spellman a l’air d’un gros morceau, et dans des accords séparés, ils ont acquis l’aile Malik Beasley, l’attaquant Juancho Hernangómez et l’attaquant James Johnson, qui devraient renforcer leur rotation avec un meilleur tir et une défense plus polyvalente. Il semble que les Timberwolves aient à nouveau une direction, mais ils se sont à peine faufilés en séries éliminatoires lorsqu’ils étaient dirigés par Jimmy Butler, et l’Occident est encore plus fort maintenant. Il sera difficile de faire un autre grand pas pour aider l’équipe, car les classes d’agent libre et de repêchage 2020 sont peu profondes et manquent d’actifs pour les métiers. Leurs nouveaux ajouts doivent se dérouler et ils doivent réussir l’intersaison à venir, dans laquelle ils auront leur propre choix de loterie et l’exception de niveau intermédiaire à leur disposition; sinon, la puissance offensive de Russell et Towns pourrait ne pas être suffisante.

Golden State ne doit pas penser hautement à l’avenir du Minnesota. Comme je l’ai signalé mardi dernier, le Minnesota a offert à Golden State sa première en 2020, qui a actuellement la cinquième meilleure cote de loterie, et la première en 2020 à Brooklyn qu’il a acquise d’Atlanta dans le commerce de Robert Covington. Mais les Warriors n’avaient aucun intérêt à affronter les premières 2020 en raison de la faiblesse de la classe; Les scouts de la NBA le comparent aux projets de 2000 ou 2013, tous deux jonchés de bustes de loterie. Golden State et le Minnesota ont trouvé un terrain d’entente avec les trois premiers protégés en premier en 2021, une classe de repêchage chargée d’étoiles potentielles à travers les positions – des gros à deux voies comme Evan Mobley, marquant des ailes comme Jalen Green et des attaquants de jeu comme Cade Cunningham. Si les Wolves se retrouvent dans les trois premiers de la saison prochaine, le choix ne sera plus protégé en 2022. Nous sommes trop loin pour savoir à quel point la classe 2022 est forte, mais il a longtemps été dit que cela pourrait être l’année du «double repêchage». “—Ie, lorsque le changement de la limite d’âge de la NBA pourrait entrer en vigueur, permettant aux diplômés du secondaire de contourner le collège et de rejoindre la classe avant eux dans le même projet. Il pourrait être chargé.

Le moyen le plus naturel pour Golden State de trouver une étoile pour reprendre le flambeau de Steph, Klay et Draymond comme Kawhi l’a fait de Duncan est de passer par le repêchage. Avec leur propre choix de première ronde en 2020 (qui a actuellement les meilleures cotes de loterie), ainsi que le futur premier du Minnesota en 2021 ou 2022, ils auront deux oscillations pour frapper un autre home run comme ils l’ont fait avec trois de leurs quatre derniers choix de loterie —Harrison Barnes en 2012, Thompson en 2011 et Curry en 2009.

Mais c’est une ligue différente de ce qu’elle était quand ce trio est entré dans la ligue. Golden State l’a découvert lorsque Durant a quitté Oklahoma City et San Antonio l’a fait lorsque Kawhi a demandé un échange. Les stars changent d’équipe plus que jamais. La prochaine grande acquisition de Golden State pourrait de manière réaliste venir de l’extérieur du projet. Les Warriors ont échappé à la taxe répétitive en incluant Evans et Spellman dans le commerce de jeudi, mais ils sont toujours limités dans un avenir prévisible; ils ne pourront pas acquérir une étoile en les signant carrément en agence libre. Mais ils pourraient utiliser leurs deux choix de loterie potentiels pour échanger contre eux. Attirer Giannis Antetokounmpo dans la Bay Area s’il frappe à une agence libre en 2021 pourrait être un rêve de pipe, mais à un moment donné, une superstar voudra sortir. En 2022 ou 2023, Joel Embiid et Ben Simmons pourraient-ils chercher une rupture avec les Sixers? Bradley Beal sera-t-il prêt à rebondir de Washington? Devin Booker aura-t-il même déjà fait les séries éliminatoires? Qui sait quelle star ce sera, mais avoir de jeunes joueurs, des choix de repêchage et des contrats qui expirent presque mettra les Warriors en position de bondir.

En attendant, Wiggins doit compléter le cœur de Golden State. Il est notoirement décevant depuis qu’il a été recruté avec le premier choix en 2014, mais il n’aura même pas 25 ans avant deux semaines, et il est sur le point de tomber dans un rôle de rêve en jouant avec les meilleurs coéquipiers de sa vie. «Le Minnesota avait besoin de lui pour être une star. Et nous ne lui demandons pas d’être une star. Nous lui demandons de jouer un rôle dans une équipe qui compte déjà des joueurs vedettes », a déclaré vendredi l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, à propos de Wiggins. “Il a été dans une situation difficile et les gens ont parlé de ses résultats médiocres ces dernières années, alors voyons ce que nous pouvons faire et voyons ce qu’il peut faire aux côtés d’un groupe de joueurs qui ont connu un succès retentissant.”

Wiggins verra son rôle changer dans Golden State tout comme Russell l’a fait: avec plus d’utilisation hors balle. Au Minnesota, Wiggins a joué principalement sur le ballon, exécutant des tonnes de pick-and-roll. Mais Golden State utilise le pick-and-roll avec parcimonie, préférant plutôt générer de l’offensive par le mouvement, la coupe et l’espacement – les Warriors se classent premiers dans les possessions finies avec des coupes et derniers en pick-and-roll depuis 2014-15, par Synergy. Pour avoir une idée de la façon dont Wiggins pourrait être utilisé, regardons comment les Warriors ont utilisé Barnes et Iguodala.

Andrew Wiggins Différentiel de type de jeu

Type de jeu Synergy



Andrew Wiggins, 2014-20



Andre Iguodala, 2014-19



Harrison Barnes, 2014-16













Type de jeu Synergy



Andrew Wiggins, 2014-20



Andre Iguodala, 2014-19



Harrison Barnes, 2014-16















Couper



sept%



15%



14%











Remise



9%



5%



3%











Isolement



13%



9%



12%











Hors écran



8%



6%



6%











P&R Ball Handler



30%



11%



6%











P&R Roll Man



2%



2%



5%











Afficher



14%



5%



13%











Spot Up



18%



47%



42%

















Données de possession en demi-terrain via Synergy Sports. Rebonds offensifs exclus. Les statistiques de Wiggins incluent toute sa carrière; Barnes et Iguodala sont des saisons où ils ont joué dans les équipes de Golden State qui ont fait les finales.

Les ex-guerriers ont utilisé des coupes et des taches plus de la moitié aussi souvent que Wiggins, et ont fait des pick-and-roll moins de la moitié. Wiggins est un meilleur marqueur que Barnes et Iguodala, donc il obtiendra plus de tirs et de touches qu’eux. Mais en tant que troisième option de score derrière Curry et Thompson, ses principales responsabilités de scoring seront la coupe, le tir ponctuel et les fermetures offensives. Les Wiggins devraient bien s’adapter au système, car depuis qu’il est étudiant de première année au Kansas, il a montré les compétences d’un joueur qui pouvait s’épanouir dans un rôle à moindre utilisation.

Dans le jeu ci-dessus de ses débuts Warriors samedi, Wiggins a utilisé un faux pour gagner de la place de son défenseur avant d’exploser dans la voie pour glisser athlétiquement devant deux protecteurs de jante. Les instincts et le timing de Wiggins en tant que coupeur ont toujours été là, mais les Loups n’ont jamais utilisé de système pour les activer complètement. Les Warriors le feront, et ils ont le talent de tir pour déchaîner son athlétisme. «Ma meilleure chose est d’attaquer le panier. Ce sera un peu difficile à aider si vous avez Steph et Klay », a déclaré Wiggins après avoir marqué 24 points pour les Warriors dans une défaite contre les Lakers. «Perdre n’est jamais amusant. Juste en étant ici, vous pouvez voir par l’approche et l’attitude de chacun, ce sont des gagnants. C’est quelque chose que je voulais faire toute ma carrière. “

Gagner nécessite un sacrifice. Wiggins coupera, et parfois il devra simplement repérer et tirer 3s, qu’il a atteint à 36 pour cent au cours de sa carrière. C’est pire en termes de pourcentage que les 40% que Barnes a frappés sur les prises-et-shoot 3, et mieux que les 35% d’Iguodala. Mais Wiggins a atteint 40% de ses troisièmes de coin, contre 43% pour Barnes au cours de ces saisons. Wiggins pourrait-il combler l’écart avec des tirs plus ouverts et des coins 3?

Andrew Wiggins Différentiel de tir à 3 points

Type de tir



Andrew Wiggins, 2014-20



Andre Iguodala, 2014-19



Harrison Barnes, 2014-16













Type de tir



Andrew Wiggins, 2014-20



Andre Iguodala, 2014-19



Harrison Barnes, 2014-16















Au-dessus de la pause 3s



32%



34%



36%











Corner 3s



40%



36%



43%

Un incroyable 84 pour cent des tentatives de 3 points de Wiggins sont venues d’au-dessus de la rupture avec le Minnesota – contre 61 pour cent pour Iguodala et 50 pour cent pour Barnes pendant leurs saisons dans Golden State. Les Warriors utiliseront mieux le talent de Wiggins en le déplaçant simplement dans le coin. Cependant, Wiggins ne sera pas simplement coincé dans le corner. Les Warriors utiliseront toujours Wiggins comme marqueur sur le ballon, juste avec des opportunités plus rationalisées plutôt que de le nourrir de force comme les Loups. Wiggins ne marquera pas autant que Durant, mais il aura plus dans son assiette que Barnes et Iguodala; il prendra une version hybride des rôles qu’ils ont tous occupés.

Golden State obtient Wiggins au bon moment dans son développement. Après des années de lancement de longs 2 au début du chronomètre, Wiggins a finalement appris à passer plutôt qu’à chuck. Il passe le ballon davantage – 41 passes par match cette saison, contre seulement 24 avant cette saison, selon les statistiques avancées de la NBA – et il a réduit ses tentatives de milieu de gamme de 26% au cours des saisons précédentes à seulement 11% de ses tentatives de tir, par Nettoyage de la vitre.

Ces changements dramatiques dans le style de jeu sont révélateurs d’un joueur ouvert au changement et prêt à s’adapter à son environnement. Au cours de sa carrière, Wiggins a partagé le ballon avec Embiid au collège, a volontairement pris un siège arrière derrière Butler au Minnesota, et est passé à un style de jeu plus convivial avec Rosas et Ryan Saunders au cours de la dernière année. Maintenant, il devra jouer un rôle plus important dans un nouveau système offensif et moudre sur la défense. Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il continue de s’adapter aux Warriors. Tout comme les anciens Big Three des Spurs, Curry, Thompson et Green font ressortir le meilleur des joueurs. Pendant des années, les Spurs ont constamment transformé le détachement d’une équipe en leur propre contributeur, qu’il s’agisse de remplacer Bruce Bowen par Danny Green ou de revitaliser des joueurs plus âgés comme Boris Diaw. Les Warriors ont connu un succès similaire en retirant chaque once de talent restant du Shaun Livingston vieillissant tout en changeant l’ancienne réputation de JaVale McGee en tant que risée en celle de double champion. «La similitude est la culture interne, la stabilité interne. Ayant été à San Antonio pendant toutes ces années, je l’ai ressenti à travers Tim Duncan, David Robinson, les gars de base qui étaient là qui ont fourni cette fondation », a déclaré Kerr lors de la finale de la NBA 2019. La culture signifie plus que d’avoir une voix respectée dans les vestiaires ou la continuité sur le terrain. Les Spurs ont peut-être changé leur système de basket-ball au fil des ans, passant d’une infraction postérieure à une infraction de mouvement, mais il y avait toujours de la clarté et de la cohérence dans le rôle de chaque joueur et la hiérarchie de l’équipe.

Est-ce que Wiggins vaudra les 95 millions de dollars qu’il doit au cours de la saison 2022-2023 en jouant ce type de rôle? Peut être pas. Barnes et Iguodala ont fait beaucoup moins d’argent au cours des premières années dans Golden State, ce qui a permis à l’équipe d’investir plus en profondeur. Avec Wiggins, il est essentiel que les acteurs de Golden State comme Alen Smailagic et Eric Paschall continuent de s’améliorer. Mais si Wiggins réussit avec les Warriors, son contrat coûteux ne sera que le prix élevé qu’ils ont payé pour prolonger leur dynastie.

Golden State est à un an de la course de championnat, mais cela ne durera pas longtemps. Les Warriors seront à nouveau une équipe éliminatoire lorsque Steph et Klay rejoindront Draymond au sol. Et si Wiggins sort, et si les Timberwolves perdent suffisamment pour transmettre un choix de repêchage élevé, les Warriors seront positionnés pour rester en lice pour les finales jusque dans les années 2020 et au-delà.