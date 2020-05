Pour être dans les meilleures ligues, il doit y avoir une promotion: Juárez

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Jeudi 30 avril 2020, p. a16

Si nous voulons être la meilleure ligue, du moins sur le continent, nous devons imiter les grands tournois du monde et ceux-ci ont augmenté et diminué, a déclaré Efraín Juárez, qui a l’expérience d’avoir joué en Espagne et en Écosse. Après avoir pris sa retraite il y a quelques mois, l’ancien joueur de Pumas est devenu assistant technique pour New York, une étape qui commence par la créativité au milieu de la crise de Covid-19.

Avec ce que les propriétaires de la Mx League investissent, il me semble qu’ils veulent être les meilleurs du continent et pour cela ils doivent copier des tournois comme le Premier (d’Angleterre) ou la ligue espagnole, qui ont la promotion comme prix quand on fait du bon travail et la diminution des sanctions pour mauvaise performance, a-t-il déclaré après le changement de format au Mexique du circuit d’argent.

Il a souligné qu’en l’absence de possibilité de perdre une place dans la catégorie football, cela tomberait dans le conformisme et la médiocrité, en plus du fait que les clubs ne feraient plus de grosses embauches pour se renforcer et éviter la relégation.

Compte tenu de l’absence de réaction des footballeurs pour se défendre dans la disparition d’Ascenso Mx, Juárez a souligné qu’en Europe, les syndicats de joueurs ont plus de soutien de grandes figures.

Lorsque je suis presque arrivé à Saragosse (en 2011), la Footballers Association a annoncé qu’elle serait au chômage, à la conférence Carles Puyol et Sergio Ramos, le désaccord était dû au fait qu’ils n’avaient pas été payés aux joueurs de la deuxième division, a-t-il rappelé. Imaginez le degré de solidarité qui existe, car bien que le football soit un beau travail, nous en vivons également.

Il a estimé qu’au Mexique, l’Association mexicaine des joueurs de football ne peut pas être blâmée pour l’arbitraire qui s’est produit contre les joueurs en soulignant qu’il s’agit d’une organisation jeune.

Dans d’autres parties du monde, les associations ont 15 ou 20 ans, elles ont moins de temps ici. L’AMF fait ce qu’elle peut pour supporter de sa tranchée, mais elle n’a toujours pas beaucoup de force, a-t-il dit.

