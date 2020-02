Pour la troisième année, Oaxaca accueillera le semi-marathon Rock’n Roll – .

MILLENNIUM

Mexico.- Pour la troisième année consécutive, la ville d’Oaxaca accueillera le semi-marathon Rock’n’Roll qui se tiendra le 15 mars; Il est prévu la participation de plus de 3 500 coureurs locaux, nationaux et étrangers, ainsi que de plus de 12 000 participants aux activités musicales qui se dérouleront dans le cadre de cette rencontre.

Pour la deuxième fois, Oaxaca a obtenu la note de satisfaction la plus élevée de l’ensemble du circuit du semi-marathon Rock’n’Roll, qui comprend des villes comme Las Vegas, Pékin et Liverpool.

Il y aura deux visites du centre historique de la ville d’Oaxaca, l’une sur 10 et l’autre sur 21 kilomètres. Sur le chemin, il y aura huit scènes, dans lesquelles 15 groupes locaux joueront. Tout se terminera sur la piste athlétique du Venustiano Carranza Sports Center, avec la performance de Moderatto, en tant que groupe principal, et Rey Pila. L’inscription est toujours ouverte sur la page Web asdeporte.