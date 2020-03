Pour le Covid-19, ils reportent le tir à l’arc pré-olympique

Notimex et .

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 5

Le Championnat panaméricain de tir à l’arc et pré-olympique 2020 à Tokyo, qui était prévu du 23 au 28 ce mois-ci, a été reporté à avril ou mai en raison de la pandémie de Covid-19.

Le directeur sportif de Nuevo León, Jesús Perales Navarro, a déclaré qu’après avoir rencontré la Fédération mexicaine de tir à l’arc et les autorités de World Archery Americas, la décision avait été prise de reporter la compétition.

«Jusqu’à samedi, l’organisation sportive internationale a maintenu la décision de poursuivre la réunion, mais en raison des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement mexicain, elle a reculé.

Il est de notre intérêt de veiller à ce que nos athlètes, entraîneurs, juges et tous ceux qui se rendent à Monterrey aient les meilleures conditions sanitaires et la certitude d’avoir pris toutes les mesures pour éviter tout problème de santé, a indiqué l’agence.

Perales Navarro a indiqué que la réalisation de la compétition, qui octroie des places pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, devrait maintenant avoir lieu en avril ou mai.

Parallèlement, l’Union cycliste internationale (UCI), a exhorté les organisateurs à annuler toutes les courses dans les territoires identifiés comme risqués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins jusqu’au 3 avril.

Le coronavirus a atteint le baseball aux États-Unis, lorsqu’il a été confirmé qu’un joueur de ligue mineure des Yankees de New York était positif, pour devenir le premier cas dans le sport.

Brian Cashman, directeur général des New Yorkais, a confirmé le fait, mais a refusé de révéler le nom de l’infecté, bien qu’il ait affirmé que le joueur progresse correctement, en plus d’être mis en quarantaine comme tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel.

Face aux annulations ou aux reports des compétitions, l’UCI a également décidé de figer les classements mondiaux, toutes disciplines confondues, à partir du 15 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, mais au moins jusqu’au 3 avril 2020.

Enfin, dans le processus de qualification en cours pour les Jeux Olympiques de Tokyo (vélos, BMX, épreuves paralympiques), l’UCI a demandé au Comité International Olympique (CIO) et au Comité Paralympique (CIP) de suspendre rétroactivement la période de qualification à 3 Mars 2020 pour garantir l’égalité sportive dans ces disciplines dont la période se termine en juin.

